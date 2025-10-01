Werksausschuss Idar-Oberstein Am Hallenbad muss schon wieder nachgebessert werden 01.10.2025, 15:00 Uhr

i Vor rund zehn Jahren wurde das Idar-Obersteiner Hallenbad generalsaniert. Jetzt muss an vielen Stellen bereits wieder "Hand angelegt werden", wie es Bürgermeister Friedrich Marx formuliert. Hosser

Der Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2025 war Thema im Werksausschuss und machte deutlich: Die Bäder sorgen erneut für siebenstelliges Minus. Und das wird in naher Zukunft nicht besser werden. Im Gegenteil.

Auch die Jahresergebnisse der beiden städtischen Bäder sowie die Lage im Naturbad Staden und im Hallenbad waren Thema in der jüngsten Sitzung des Stadtwerksausschusses, in dem die Kaufmännische Leiterin der Stadtwerke, Kerstin Cullmann, den Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2025 vorlegte (wir berichteten).







