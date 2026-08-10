Naheüberbauung Idar-Oberstein Am ersten Schultag geht es nur im Schritttempo voran Sascha Saueressig 10.08.2026, 18:00 Uhr

i Am ersten Tag nach den Sommerferien führte die Umstellung der Verkehrsführung auf der Naheüberbauung zu stockendem Berufsverkehr. Fotostudio Hosser. Hosser

Nach Ende der Sommerferien sorgt die Umstellung des Verkehrs zwischen Stadttheater und B422-Knoten auf jeweils eine Spur für Rückstaus. Der LBM beobachtet den Verkehrsfluss insbesondere in den Stoßzeiten, um eventuell Grünphasen noch anzupassen.

Die Umstellung des Verkehrs rund um den Otto-Decker-Knoten hat am Montag auf der Bundesstraße 41 nicht nur in den Stoßzeiten nach Ende der Sommerferien zu stockendem Verkehr geführt. Allerdings nur in Fahrtrichtung Birkenfeld.Nach der Umstellung der Fahrspuren auf der Naheüberbauung am Samstag zwischen Stadttheater und der Abzweigung auf die B422 (Hauptstraße) einstreifig auf die Gegenfahrbahn, ging es am Montag oft nur in Schrittgeschwindigkeit ...







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