Für Unternehmen wird es angesichts sinkender Schülerzahlen zusehends schwieriger, Nachwuchs zu finden. Da hilft es, wenn man sich auf der Karrieremesse gut präsentiert. Die hat am Sonntag in der Messe Idar-Oberstein begonnen.

Die Karrieremesse 2025 hat am Sonntag vielversprechend begonnen: Es war durchgehend viel los in der Messe Idar-Oberstein, wo sich knapp 90 Unternehmen aus der Region mit viel Engagement und tollen Ideen bemühen, angehenden Azubis eine Ausbildung in ihrem Haus schmackhaft zu machen.

Auch am Montag, wenn sich wieder zahlreiche Schulklassen angemeldet haben, werden rund 100 Ausbildungsberufe präsentiert, aber auch zahlreiche duale Studiengänge und viele offene Stellen für Fachkräfte in der Messe Idar-Oberstein angepriesen. Los geht es um 8 Uhr, die Messe dauert bis 15.30 Uhr.

i Die Karrieremesse 2025 hat begonnen. Tom Greber

„Für Arbeitgeber bietet sich hier die Möglichkeit, authentisch Präsenz zu zeigen, Arbeitgebermarke zu stärken und frühzeitig Talente zu gewinnen. Persönliche Gespräche, Mitmachaktionen und ein niedrigschwelliger Austausch stehen im Vordergrund – ein Plus gegenüber rein digitalen Formaten“, betonen die Organisatoren der Messe, die Kreisverwaltung und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Birkenfeld mit der Initiative „deinBIR“.