Keine Abnehmer mehr
Altkleidercontainer im Kreis Birkenfeld werden abgebaut
Müll wird einfach vor den Altkleidercontainern entsorgt: ein Problem, das die Entscheidung zum Abbau forciert hat.
Jörg Schmitt/DRK

Diese Nachricht dürfte vielen ganz und gar nicht Jacke wie Hose sein: Die 70 Altkleidercontainer des DRK im Kreis Birkenfeld verschwinden. Die Zeit der Altkleidercontainer ist offenbar bundesweit vorbei. Und nun?

Diese Nachricht erreichte dieser Tage alle Bürgermeister im Kreis Birkenfeld: Der DRK-Kreisverband Birkenfeld baut in den kommenden Tagen und Wochen sukzessive alle Altkleidercontainer in den Städten und Gemeinden ab. Grund für diese Entscheidung seien die seit Längerem bestehenden und allgemein bekannten Absatzschwierigkeiten im Bereich der Altkleiderverwertung.

