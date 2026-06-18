Im Kupferbergwerk Fischbach Alte Schmiedekunst und Mythen begeistern noch heute Thomas Brodbeck 18.06.2026, 11:00 Uhr

i Der Leiter des Kupferbergwerkes, Rainer Hahn-Köhne (mit weißem Helm), präsentiert ein sogenanntes Tscherper-Messer. Dies diente den Bergleuten nicht nur als Brotmesser, sondern zeigte auch den bergmännischen Stand seines Trägers an. Thomas Brodbeck

Der Klang des Hammers auf dem Amboss, die Hitze des Feuers und der Geruch von glühendem Metall ließen die Arbeitswelt vergangener Jahrhunderte spürbar werden. Dabei erklärte Experimentalarchäologe Jean Collin auch, was Geflügelkot damit zu tun hatte.

Ein ganz besonderes Erlebnis erwartete die Teilnehmer der Erlebnisführung im historischen Kupferbergwerk Fischbach: Unter dem Titel „Ganz heißes Eisen“ führte der Experimentalarchäologe Jean Collin die rund 30 Besucher zurück in eine Zeit, in der das Feuer in der Esse der alten Bergschmiede noch loderte.







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