Alte Leitungen sind noch mit Stoff ummantelt

Die Elektrik im Leiseler Kelterhaus entspricht nicht mehr den modernen Standards. Zählerschrank, Leitungen und Erdung sollen im nächsten Jahr erneuert werden.
Lesezeit 2 Minuten
Leisels Ortsbürgermeister René Dietrich hat den Gemeinderat informiert, dass die Elektroinstallation am Kelterhaus dringend erneuert werden muss. „Eigentlich wollte der Energieversorger den Zähler wechseln, aber dabei stellten die Elektriker fest, dass die Anlage nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entspricht“, erklärte der Ortsbürgermeister.