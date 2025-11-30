Ortgemeinderat Leisel Alte Leitungen sind noch mit Stoff ummantelt Sascha Saueressig 30.11.2025, 08:00 Uhr

i Im Kelterhaus sollen im kommenden Jahr größere Sanierungsarbeiten ausgeführt werden. Unter anderem muss die Elektrik erneuert werden. Reiner Drumm. Rd

Die Elektrik im Leiseler Kelterhaus entspricht nicht mehr den modernen Standards. Zählerschrank, Leitungen und Erdung sollen im nächsten Jahr erneuert werden.

Leisels Ortsbürgermeister René Dietrich hat den Gemeinderat informiert, dass die Elektroinstallation am Kelterhaus dringend erneuert werden muss. „Eigentlich wollte der Energieversorger den Zähler wechseln, aber dabei stellten die Elektriker fest, dass die Anlage nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entspricht“, erklärte der Ortsbürgermeister.







