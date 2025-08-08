Wenn ein großer Baum an Straßen und Wegen umzustürzen droht, ist Gefahr in Verzug. Dass dann oft vorschnell und unnötig gefällt werde, wird der Verwaltung oft vorgeworfen. Dabei geht diesem Schritt stets ein langwieriger Prüfungsprozess voraus.

Es ist mittlerweile ein Kampf um jeden Baum. In Zeiten der sich zunehmend verschärfenden Klimakrise mit ihren dramatischen Folgen wie Dürre, Borkenkäferbefall und Wildverbiss, der eine natürliche Verjüngung der Wälder erschwert oder gar unmöglich macht, setzt der Idar-Obersteiner Stadtförster Christian Sanders alles daran, möglichst viele gefährdete Bäume zu erhalten. Eine Aufgabe, die häufig komplex ist, wie der Fall einer über 100 Jahre alten Eiche oberhalb der Hettenrodter Straße zeigt. Denn trotz aller Bemühungen, solche Bäume zu erhalten, muss die Verkehrssicherheit jederzeit gewährleistet sein.

Für Sanders sind solche Fälle immer eine Gratwanderung: „Zum einen ist dies hier eine kritische Situation, in der Verkehrssicherung zwingend erforderlich ist. Auf der anderen Seite prägt dieser Baumbestand, insbesondere die alte Eiche, den Charakter der Straße. Dementsprechend wollen wir so viel wie möglich erhalten.“ Zudem ist eine alte Eiche ein wertvolles Biotop für zahlreiche Insekten, Vögel und kleine Säugetiere. Die Bäume dienen nicht nur der Holzproduktion, sondern stabilisieren auch den Hang und bieten Windschutz für angrenzende Häuser.

i Baumkletterer Florian Junker bringt in 14 Meter Höhe das Zugseil an die Eiche an. Thomas Brodbeck

Doch genau diese Eiche, knapp 25 Meter hoch und nur wenige Meter von der Straße entfernt, weist eine alte Verletzung im unteren Stammbereich auf. Die zentrale Frage lautet daher: Ist der Baum noch standsicher, oder muss er gefällt werden? Eine Entscheidung, die im schlimmsten Fall über Menschenleben entscheiden kann, sollte der Baum auf Fahrzeuge oder Passanten stürzen.

Um dieser Frage beantworten zu können, reicht ein bloßer Augenschein nicht aus. Zwischen dem Erhalt eines Baumes und seiner Fällung stehen nicht nur emotionale Erwägungen, sonder baum-biologische und wissenschaftlich fundierte Verfahren. Ziel ist es, tragfähige Entscheidungen zu treffen, die sowohl die Sicherheit als auch den ökologischen Wert eines Baumes berücksichtigen.

i Alexandra Bloch mit den Messinstrumenten, die auf ein, zwei tausendstel Millimeter jede kleinste Veränderung aufzeichnen Thomas Brodbeck

Zur Klärung dieser Frage kommt modernste Messtechnik zum Einsatz, die ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt stammt. Der Aufwand ist erheblich: Unter der Leitung von Alexandra Bloch vom Sachverständigenbüro Gesamtkonzept Baum aus Muhl wurden gemeinsam mit zwei weiteren Spezialisten hochsensible Zug- und Drucksensoren am Baum angebracht. Diese registrieren mit einer Genauigkeit von bis zu zwei tausendstel Millimetern jede kleinste Veränderung.

Zuvor hat ein ausgebildeter Baumkletterer in etwa 15 Metern Höhe ein stabiles Zugseil befestigt. Anschließend zieht eine Seilwinde mit exakt definierter Kraft zwischen 250 Kilogramm und zwei Tonnen an dem Seil. Die Sensoren erfassen sämtliche Reaktionen des Baumes wie Neigung und elastische Verformung. Solche Untersuchungen sind ein Spezialgebiet des Büros, das diese Messtechnik insbesondere bei schützenswerten Bäumen wie Naturdenkmälern oder sogenannten Baumveteranen einsetzt.

i Messinstrumente aus der Luft- und Raumfahrt, die auf ein zwei Tausendstel Millimetern jede kleinste Veränderung aufzeichnen Thomas Brodbeck

Die darauffolgende Auswertung ist umfangreich und vielschichtig. In das abschließende Gutachten fließen die Baumhöhe, die Art und Lage der Schädigung, Standortbedingungen sowie zahlreiche Messdaten aus vier Richtungen ein. Die Methode stützt sich auf Erfahrungswerte von rund 70.000 Vergleichsmessungen an Bäumen, bei denen die Prognosen mit der Realität abgeglichen wurden. Ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor wird, ähnlich wie in der Luftfahrt, mit einkalkuliert.

Gutachten kostet bis zu 2000 Euro

Ein einzelnes Gutachten wie im Fall der alten Eiche liegt in der Regel im Bereich von 1500 bis 2000 Euro. Doch für Alexandra Bloch ist es auch „eine Herzensangelegenheit“, wie sie sagt. „Denn wenn der Baum hier gefällt wird, kann keine neue Eiche an der Stelle nachwachsen. Eichen brauchen viel Licht, und es ist an dieser Stelle mittlerweile zu schattig. Zudem gibt es hier zu viel Wild, das jeden Setzling verspeisen würde.“ Einmal gefällt, bliebe hier also für immer eine Lücke. „Und wir wissen auch nicht, welche alten Bäume überhaupt in den kommenden Jahren die Klimakrise überleben werden. Und so hoffen wir, das wir die Eiche dank unserer Messungen vor dem Fällen bewahren können“, sagt die Baumexpertin.

i Das Team am Problembaum in Tiefenstein. Thomas Brodbeck

Nach einem langen Arbeitstag und eingehender Analyse der gesammelten Daten kommt Alexandra Bloch in Abstimmung mit dem Fachmann für Baumstatik, Lothar Wessolly zu einem Ergebnis: „Es bestehen keine Hinweise auf ein Versagen unter Eigengewicht oder eine unmittelbare Bruchgefahr. Die Schädigungsgrade und Standortbedingungen wirken beruhigend.“ Somit lautet die fachliche Einschätzung: „Es besteht keine akute Gefahr.“

Regelmäßige Baumkontrollen

Die alte Eiche darf also stehen bleiben – ein Erfolg für den Baumbestand in Idar-Oberstein und ein Beispiel dafür, wie moderne Technik und Fachwissen helfen können, kluge und verantwortungsvolle Entscheidungen für den Erhalt wertvoller Bäume zu treffen. Doch trotz dieser erfreulichen Nachricht bleibt die Gesamtsituation im Forst kritisch. Die Auswirkungen des Klimawandels werden die kommenden Jahre prägen. Umso wichtiger ist es, den Erhalt jedes einzelnen Baumes genau zu prüfen und mit Augenmaß zu entscheiden.

Im Rahmen der regelmäßigen Baumkontrollen wird auch während der Herbstferien eine gezielte Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahme in der Hettenrodter Straße durchgeführt, ein weiterer Schritt, um die Sicherheit zu gewährleisten und den wertvollen Baumbestand langfristig zu erhalten.