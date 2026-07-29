Theater in Idar-Oberstein Altarbild führt zur Rettung der Felsenkirche Vera Müller 29.07.2026, 13:09 Uhr

i Das Altarbild gibt Rätsel auf und spielt im Theaterstück „Felsenkirche 2026“ eine Rolle. Klaus Doch/Kunstverein Obere Nahe. Klaus Doch/Stadtarchiv

Das Obersteiner Wahrzeichen droht einzustürzen, und nur dem beherzten Handeln des damaligen Regierungspräsidenten Walther Dörr ist es zu verdanken, dass die Felsenkirche erhalten bleibt. Darum dreht sich ein aufsehenerregendes Theaterstück.

An gleich zwei Wochenenden, vom 4. bis 6. September sowie vom 11. bis 13. September, hält das Drama „Felsenkirche 1926“ von der Theatergruppe Heimspiel in Kooperation mit dem Kunstverein Obere Nahe Einzug in die berühmte Kirche. Für die Regie des Stückes zeichnet Claudia Stump verantwortlich, der Text stammt von Jörg Staiber und die Musik von Mikk Schunke.







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