Nach Parteiausschluss Alscher: Landtagskarriere war „absolut enttäuschend“ 06.11.2025, 06:00 Uhr

i Ein "enttäuschendes Kapitel" ist beendet: Bernhard Alscher im Plenum des Mainzer Landtags Torsten Silz

Nach seinem Parteiausschluss durch das Bundesschiedsgericht der Freien Wähler will der ehemalige Birkenfelder Verbandsbürgermeister kommunalpolitisch weitermachen.

Nach seinem Ausschluss aus der Partei „Freie Wähler“ gibt sich der früherer Birkenfelder VG-Bürgermeister Bernhard Alscher wie gewohnt kämpferisch: Das Ende seiner politischen Karriere sei das „natürlich nicht“. Seine Mandate im Kreistag Birkenfeld und in diversen Ausschüssen will er behalten – dem spricht rein juristisch auch nichts entgegen.







Artikel teilen

Artikel teilen