Nach Parteiausschluss Alscher: Landtagskarriere „absolut enttäuschend" 06.11.2025, 06:00 Uhr

Ein "enttäuschendes Kapitel": Bernhard Alscher im Plenum des Mainzer Landtags, dem er noch wenige Monate als Einzelkämpfer angehört

Nach seinem Parteiausschluss durch das Bundesschiedsgericht der Freien Wähler will der ehemalige Birkenfelder Verbandsbürgermeister kommunalpolitisch weitermachen.

Nach seinem Ausschluss aus der Partei „Freie Wähler“ gibt sich der frühere Birkenfelder VG-Bürgermeister Bernhard Alscher wie gewohnt kämpferisch: Das Ende seiner politischen Karriere sei das „natürlich nicht“. Seine Mandate im Landtag und im Kreistag Birkenfeld sowie in diversen Ausschüssen will er behalten – dem spricht rein juristisch auch nichts entgegen.







