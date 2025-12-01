Heimatkalender vorgestellt Als Soldaten im Kreis Birkenfeld alltäglich waren Leonhard Stibitz 01.12.2025, 19:00 Uhr

i Stolz zeigen sich Redaktionsleiter Karsten Schultheiß und Landrat Miroslaw Kowalski sowie Redaktionsmitglieder und Autoren mit dem neuen Heimatkalender, der insbesondere die Militärgeschichte im Kreis Birkenfeld beleuchtet. Leonhard Stibitz

Im Festsaal von Schloss Birkenfeld haben Landrat Miroslaw Kowalski und das Redaktionsteam um Karsten Schultheiß den Heimatkalender 2026 vorgestellt. Schwerpunkt der Artikel liegen auf der vielfältigen Geschichte des Militärs und deren Liegenschaften.

. Karsten Schultheiß hatte als Redaktionsleiter des Heimatkalenders 2026 in den Festsaal von Schloss Birkenfeld eingeladen. An die 50 Gäste, viele darunter selbst Autoren im neuen Werk, waren seinem Aufruf gefolgt. Pünktlich um 14 Uhr eröffnete Landrat Miroslaw Kowalski die Vorstellung des Buches.







Artikel teilen

Artikel teilen