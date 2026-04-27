40 Jahre nach Tschernobyl Als im Kreis Birkenfeld die Angst umging Vera Müller 27.04.2026, 14:57 Uhr

i Eine Schaufensterpuppe trägt eine Gasmaske an einem Souvenirgeschäft im Ort Dytyatky, welcher am Rand der Sperrzone von Tschernobyl liegt. Die Ereignisse von damals sind immer noch präsent. picture alliance/dpa/Ukrinform

Es gibt Daten, die brennen sich ins Gedächtnis: so zum Beispiel der 26. April 1986. Der Super-GAU in Tschernobyl. Wie haben Menschen im Kreis Birkenfeld die Katastrophe erlebt, und was berichtete die Nahe-Zeitung damals?

John Lennons Tod am 8. Dezember 1980, der Terrorangriff auf die USA am 11. September 2001… Viele der etwas älteren Generation wissen noch, wo sie waren, als sie davon gehört haben. Der 26. April 1986 ist ebenfalls ein Datum, das sich tief eingebrannt hat: der Tag, der für die größte Atomkatastrophe Europas steht – die Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl.







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