Als GIs Bill Clintons Hand schütteln wollten 

Es ist ein Tag, an dem die Weltpolitik Baumholder streift: Vor 30 Jahren, am 2. Dezember 1995, besucht US-Präsident Bill Clinton das Westrichstädtchen, um Soldaten der 1. Panzerdivision in den Einsatz nach Bosnien zu verabschieden.
30 Jahre ist es her, da kam der damalige US-Präsident Bill Clinton gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Kohl nach Baumholder, um die Soldaten der 1. US-Panzerdivision in die internationale NATO-Friedensmission IFOR nach Bosnien zu schicken – und sich dann im Rheinländer Club noch vor den Kameras der US-Medien in einer Rede zur Lage der Nation an die US-Bevölkerung zu wenden.