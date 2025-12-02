Weltpolitik in Baumholder Als GIs Bill Clintons Hand schütteln wollten Sascha Saueressig 02.12.2025, 14:02 Uhr

i Die Soldaten der 1. US-Panzerdivision drängten nach der Ansprache Bill Clintons nach vorn, um dem US-Präsidenten die Hand zu schütteln – nachdem er ihnen vor der Weltpresse mitgeteilt hatte, dass sie in den nächsten Tagen nach Bosnien verlegt werden, um dort den Frieden zu sichern. Reiner Drumm. Rd

Es ist ein Tag, an dem die Weltpolitik Baumholder streift: Vor 30 Jahren, am 2. Dezember 1995, besucht US-Präsident Bill Clinton das Westrichstädtchen, um Soldaten der 1. Panzerdivision in den Einsatz nach Bosnien zu verabschieden.

30 Jahre ist es her, da kam der damalige US-Präsident Bill Clinton gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Kohl nach Baumholder, um die Soldaten der 1. US-Panzerdivision in die internationale NATO-Friedensmission IFOR nach Bosnien zu schicken – und sich dann im Rheinländer Club noch vor den Kameras der US-Medien in einer Rede zur Lage der Nation an die US-Bevölkerung zu wenden.







