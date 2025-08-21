Als Dreikäsehoch erlebte ich einmal durch unsere Verwandtschaft, die in Merxheim an der Nahe wohnte, eine erste Dorfkirmes. Das war aber auch überhaupt nichts Besonderes, jedenfalls für mich und meine drei Jahre ältere Schwester Ingeborg nicht. Wir waren geplagt von der Langeweile, die sich für uns Kinder breitmachte. Die Kirmes setzte sich, außer dem reichlichen Essen und Trinken, für uns Kinder nur in einer kleinen Rundschaukel und einer Schießbude nieder. Das Kirmesgelände war auf einem kleinen Dorfplatz, winzig klein, und unter einem Zelt saß eine Musikkapelle, die immer wieder, jedenfalls gedanklich für mich, das Lied: „Heini, sei lieb und hast du mal Kummer und hast du Verdruss“ spielte. Mehr weiß ich von dem Text nicht mehr, aber dass das halbe Dorf diesen Schlager mitgesungen hat, das habe ich heute noch im Gefühl. Außerdem noch eins, was sich bei mir eingebrannt hat: Immer wenn die Kirchenglocken am Abend den Feierabend einläuteten, überkam mich eine Sehnsucht nach Oberstein, nach dem Daheim!

Ein reichhaltiges Abendbrot, soll heißen, Abendessen mit Kartoffeln, Gemüse und Fleisch, rundete dann den Kirmestag, auf den man sich anfänglich noch gefreut hatte, ab. Nun aber kam der Heimweg. So ich mich entsinne, immer auf die letzte Minute. Von Merxheim nach Martinstein, wo unsere Bahnstation war, werden es so knapp drei bis vier Kilometer gewesen sein, stückweise fast im Laufschritt. Kurz vor der Nahebrücke an der Bahnlinie bimmelte die Schranke schon beim Herablassen. Wir haben es mit unserer „Reisegesellschaft" immer wieder gerade so geschafft. Im Zug kamen dann die Vorhaltungen untereinander: „Ja, du wirst doch nie zeitig fertig, und laufen könnt ihr doch allesamt nicht mehr. In dem Sonntagsschuhwerk geht das einfach nicht so gut“ – und so weiter. Die Fahrt war für uns Kinder dann doch nicht so langweilig wie der ganze Tag vorher. Waren wir erst einmal in Oberstein, hatten wir wiederum drei bis vier Kilometer Fußweg bis zu unserer Wohnung. Sicherlich, wir hätten auch, da wir „Bummelzug" fuhren schon in Nahbollenbach aussteigen können, das waren bis nach Hause ebenso um die vier Kilometer.

Hochbetrieb auf der „Chaussee“

Wir Obersteiner hatten keine Kirmes! Jedenfalls, soviel ich weiß. Dafür aber hatten wir uns die Nahbollenbacher Kirmes angeeignet. Ich denke, dass es der erste Sonntag im September war. Mit Kind und Kegel sind die Obersteiner in einer Vielzahl in Nahbollenbach eingefallen. Die Chaussee war gut bevölkert. Die einen noch auf dem Hinweg, die anderen schon auf dem Heimweg, alle fröhlich gestimmt und erwartungsfroh auf das Kirmeserlebnis. Eine kleine Schiffschaukel, ein Rundkarussell, Marktbuden und Schießstände – es war schon das Doppelte einer Merxheimer-Kirmes.

Nicht zu vergessen das reichliche Angebot an Bierständen und Buden, wo es etwas zu essen gab. In den Wirtshäusern spielten Musikkapellen. Man konnte tanzen, essen und trinken. Als Kind hätte man in diesem Trubel schon verloren gehen können, hätten die Eltern nicht besonders acht auf die Kleinen gegeben.In den Lokalen fand man keinen Platz, rammelvoll waren sie. Wer einen Sitzplatz hatte, konnte kuchenessend oder biertrinkend auf das gute Abendessen warten. Die keinen Sitzplatz fanden, standen sich vor den Lokalen die Beine in den Bauch. Gut hatten wir es in der Gastwirtschaft Greber. Da waren wir des Öfteren, auch während der Woche, wenn meine Mama mit ihren beiden Schwestern zur Näherin, die in Nahbollenbach wohnte, zu Fuß unterwegs war. Auf dem Rückweg nach Oberstein machten sie oft bei der alten Frau Greber noch Station. Dann gab es dort noch ein Brötchen mit einem „Steppchen", ähnlich einer heutigen Rindswurst, und ein Gläschen Bier.

Am Kirmestag standen im Gasthaus Greber Tür und Tor offen

Tür und Tor standen im Gasthaus am Kirmestag absolut offen. Wenn uns dann die Frau Greber unter den Wartenden entdeckte, nahm sie uns mit in die Küche des Lokals und sagte: „Esst einfach hier, denn drüben (soll heißen im Lokal) habt Ihr heute keine Chance." Manchmal tun Freunde richtig gut. Eine kleine Besonderheit aber hatte die Kirmes in Nahbollenbach – ob es nun wahr ist, oder nur eine verzerrte Erinnerung. Sehr, sehr oft soll immer dann, wenn die Bollenbacher Kirmes war, in der Stadt Oberstein irgendwie ein großes oder kleines Feuer gewütet haben. Natürlich waren auch die meisten Obersteiner Feuerwehrleute auf „unserer Kirmes“. Kaum einer hatte ein Auto und wenn schon, dann doch nicht dabei. Keinesfalls ist an einem solchen Kirmestag aber die halbe Stadt bei uns abgebrannt. Die Aufregung und das Warten der Brandschützer waren immer spürbar, ob ein Brandherd die Wehrleute noch an die „Spritze" rufen wird.