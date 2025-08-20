Hockey fristet in Deutschland hinter dem Fußball ein Schattendasein. Einer der Aushängeschilder in Rheinland-Pfalz ist der SC Idar-Oberstein, wo schon seit 100 Jahren mit großer Begeisterung Hockey gespielt wird. Das ist ein Grund zu feiern.

Seit 100 Jahren wird in Idar-Oberstein Hockey gespielt. Das wird am kommenden Samstag beim SC Idar gefeiert, wo die Hockeyabteilung im Jahr 2010 den neuen Kunstrasenplatz eröffnete und damit neue Perspektiven schuf.

Im Jahr 1925 gab es sogar zwei Hockeyclubs an der oberen Nahe: in Idar und in Oberstein, dort angegliedert an den TVO. Die Obersteiner Hockeyspieler waren es auch, die 1931 das erste Pfingstturnier ausrichteten. Schnell aber wuchs der Hockeyclub in Idar unter seinem Vorsitzenden Otto Huber. 1926 startete man mit drei Herren- und einer Damenmannschaft. Letzere stieg schnell zur Spitzenkraft in der Südwest-Liga auf. Ab 1933 ging das Interesse am Hockey spürbar zurück, da nützte auch der Zusammenschluss mit den Obersteinern nichts: 1934 wurde der Spielbetrieb eingestellt.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ging es wieder los. 1948 meldete der 1. FC Idar wieder eine Damenmannschaft, die schnell an alte Erfolge anknüpfen konnte. Gespielt wurde zunächst auf dem Jahnplatz, ehe man auf das Vereinsgelände „Auf Klotz“ wechselte. 1952 wurden die Idarer Damen Rheinland-Meister, die Herren erreichten Platz drei im Verband. Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war 1957, als Christel Bub (später Schwarz-Bub) das Tor der deutschen Nationalauswahl im Wembley-Stadion in London hütete.

i Christel Bub hütete 1957 im Londoner Wembley-Stadion das Tor der deutschen Hockeynationalmannschaft. Archiv Wolfgang Wild

Erst die 1970er-Jahre markierten dann wieder eine Hochzeit im Idarer Hockey: Nach der Fusion von FC 07 und Spvgg 08 zum Sportclub 07 qualifizierte sich die Frauenmannschaft vier Jahre in Folge für die süddeutschen Meisterschaften und spielte in der Oberliga. Auch die Männer stiegen 1974 dorthin auf. Auch die A-Jugend war sehr erfolgreich, erreichte 1980 die Endrunde der süddeutschen Meisterschaft.

Die Pfingstturniere auf Klotz waren legendär

In den 1980er-Jahren waren die Pfingstturniere auf Klotz legendär, Mannschaften aus ganz Deutschland, aus Spanien, Holland, Frankreich und England reisten an, um sich miteinander zu messen und hinterher tüchtig zu feiern. 1995 gelang der Aufstieg in die 1. Verbandsliga im Feldhockey. 1996 stieg man erstmals in die Hallen-Oberliga auf. Das schaffte man 1999 auch im Feld. Im April 2001 wurde die Herrenmannschaft, die zwischenzeitlich 2. Regionalliga spielte, als Mannschaft des Jahres in Idar-Oberstein ausgezeichnet.

i Der Ausnahmehockeyspieler Thomas Forster in Aktion. Archiv Wolfgang Wild

Inzwischen war das Hockeyspiel auf Hartplätzen nicht mehr zeitgemäß. Doch der Bau einer eigenen Kunstrasenanlage war teuer. Dennoch ließ der 2002 gegründete Förderverein unter dem unvergessenen Vorsitzenden Jörg Pehlke nicht locker. Nach einem Gastspiel bei der TSG Idar-Oberstein, wo einige Jahre „Auf Schachen“ gespielt wurde, kehrten die Idarer Hockeyspieler im Jahr 2010 zum SC zurück, am 19. Mai wurde der neue Kunstrasenplatz im Haag mit einem 9:0-Sieg gegen Neunkirchen eingeweiht – die Idarer Hockeyspieler waren in einem neuen Zeitalter angekommen. Prompt gelang der Wiederaufstieg in die Verbandsliga, 2012 folgte der Oberligaaufstieg.

34 junge Talente trainieren beim SC

Die neuen verbesserten Trainingsmöglichkeiten – der Kunstrasen ermöglicht ein schnelleres, technisch anspruchsvolles Spiel und macht unabhängiger vom Wetter – führten auch zu einem Aufschwung bei den Jugendmannschaften, der bis heute anhält. Zurzeit werden beim SC nicht weniger als 34 junge Talente ausgebildet, zum größten Teil Mädchen. Es gibt drei Teams, die am Spielbetrieb teilnehmen. Die männlichen Jugendspieler profitieren von einer Spielgemeinschaft mit dem VfL Bad Kreuznach.

i Wolfgang Wild in den 1980er-Jahren mit einer Bambinigruppe. Jugendarbeit wurde in der Hockeyabteilung immer schon großgeschrieben. Archiv Wolfgang Wild

In der vor allem von Stefan und Simeon Stürmer zusammengestellten Chronik werden noch viele weitere Aspekte der Hockeyabteilung des SC dargestellt. Abteilungsleiter Wolfgang Wild erinnert sich an seine Hockey-verrückte Familie, Simeon Stürmer würdigt die Verdienste von Albert Sohni nicht nur rund um die Verwirklichung der Kunstrasenanlage und Wolfgang Wild blickt zurück auf die Glanzzeiten der Hockeydamen in den 1970er-Jahren wie auf die Pfingsthockeyturniere. Grußworte von DOSB-Präsident Thomas Weikert, Christian Schwinn (SC Idar-Oberstein), OB Frank Frühauf und des Landtagsabgeordneten Hans Jürgen Noss runden das Heft ab.

Am kommenden Samstag wird es beim Jubiläumssportfest ab 10 Uhr ein Turnier der U10-Mädchen geben. Der offizielle Festakt beginnt um 15 Uhr mit der Präsentation der 50-seitigen Festschrift, zahlreichen Grußworten und der Übergabe des Jubiläumstrikots. Nach dem Spiel der U50-Traditionsmannschaften (Anstoß: 15.30 Uhr) wird am Abend mit Livemusik weiter gefeiert.