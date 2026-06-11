Die Idar-Obersteiner wünschen sich nutzerfreundliche Services von ihrer Verwaltung: Sind Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) der Schlüssel? Mithilfe generativer KI können Routineaufgaben automatisiert und Mitarbeitende entlastet werden.
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Nein, Oberbürgermeister Frank Frühauf erhält keinen Avatar, also einen virtuellen Stellvertreter. Doch drumherum tut sich eine Menge in der Stadtverwaltung mit Blick auf digitale Transformation. Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Effizienz von Behördenabläufen und kann Mitarbeitende massiv entlasten.