Digitale Transformation
Alles möglich: In Idar-Oberstein per Klick in die Ehe
Auf einem Smartphone-Bildschirm sind mehrere KI-Anwendungen zu sehen. Auch die Stadt Idar-Oberstein befasst sich intensiv mit de
Auf einem Smartphone-Bildschirm sind mehrere KI-Anwendungen zu sehen. Auch die Stadt Idar-Oberstein befasst sich intensiv mit der Thematik, die Prozesse vereinfachen und Mitarbeiter entlasten soll.
Philip Dulian. picture alliance/dpa

Die Idar-Obersteiner wünschen sich nutzerfreundliche Services von ihrer Verwaltung: Sind Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) der Schlüssel? Mithilfe generativer KI können Routineaufgaben automatisiert und Mitarbeitende entlastet werden. 

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Nein, Oberbürgermeister Frank Frühauf erhält keinen Avatar, also einen virtuellen Stellvertreter. Doch drumherum tut sich eine Menge in der Stadtverwaltung mit Blick auf digitale Transformation. Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Effizienz von Behördenabläufen und kann Mitarbeitende massiv entlasten.

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