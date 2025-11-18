„Alle wussten, dass das nicht legal ist“

Der Prozess gegen eine Bande, die unter anderem in Idar-Oberstein und Hahnenbach Cannabis anbaute und von dort aus auch vertrieb, endete am Landgericht Bad Kreuznach mit verhältnismäßig moderaten Strafen.
Lesezeit 3 Minuten
Seit dem 22. August war vor der 5. Strafkammer (Jugendkammer) des Landgerichts Bad Kreuznach ein Strafprozess wegen gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge anhängig. Zehn Verhandlungstage waren angesetzt. Die brauchte das Gericht aber nicht – es verhängte maßvolle Urteile.