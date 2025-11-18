Cannabis-Urteil in Kreuznach „Alle wussten, dass das nicht legal ist“ Günter Schönweiler 18.11.2025, 15:00 Uhr

i Der Moment, bevor die Vorsitzende Richterin Annegret Werner das Urteil der 5. Jugendkammer verkündete. Günter Schönweiler

Der Prozess gegen eine Bande, die unter anderem in Idar-Oberstein und Hahnenbach Cannabis anbaute und von dort aus auch vertrieb, endete am Landgericht Bad Kreuznach mit verhältnismäßig moderaten Strafen.

Seit dem 22. August war vor der 5. Strafkammer (Jugendkammer) des Landgerichts Bad Kreuznach ein Strafprozess wegen gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge anhängig. Zehn Verhandlungstage waren angesetzt. Die brauchte das Gericht aber nicht – es verhängte maßvolle Urteile.







