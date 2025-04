Feierliche Zeugnisübergabe an 55 Abiturientinnen und Abiturienten am Gymnasium Birkenfeld: In diesem Jahr haben alle bestanden, die zur Prüfung angetreten waren. Nun wurden sie ins Leben verabschiedet.

Es war ein festlicher Moment für alle: 55 Abiturientinnen und Abiturienten hielten mit strahlenden Gesichtern zu „Mr. Brightside“ von The Killers Einzug in die Aula des Gymnasiums Birkenfeld. Alle 55 angetretenen Schüler hatten das Abitur bestanden. In dieser Aula hatte vor einigen Jahren schon ihre Schulzeit am Gymnasium Birkenfeld mit einer Einschulungsfeier begonnen. Musiklehrer Franz Kathary eröffnete die Feierstunde mit einem Chor aus Schülerinnen und Schülern der Orientierungsstufe und einigen Instrumentalisten. Eigens für die Abiturfeier hatte Kathary Dirk Buschs „Nur ein kurzer Traum“ umgeschrieben und berührte damit die Zuhörerschaft.

Das Thema des Abigottesdienstes „Blick in den Rückspiegel“ griff Schulleiter Tino Schmitt in seiner Rede auf. Vergangenheit und Zukunft seien wichtig, doch durch das bewusste Erleben des Augenblicks wachse man. Schmitt wünschte den Abiturienten für die Zukunft einen bewussten Umgang mit der Zeit. Landrat Miroslaw Kowalski beglückwünschte die jungen Erwachsenen zum bestandenen Abitur. Die feierliche Übergabe der Zeugnisse für die Allgemeine Hochschulreife sei der Lohn für den Fleiß und die besonderen Fähigkeiten eines jeden Einzelnen. Schulelternsprecher Peter Wendlandt richtete den Blick auf die vielen schönen Erlebnisse der Schulzeit. Ebenso gab er den Abiturienten den Rat, sich von schwierigen Umständen nicht entmutigen zu lassen und ihren eigenen Weg zu gehen.

Die Schülersprecherinnen Leni Brücher, Amelie Romag und Johanna Schneider beglückwünschten ihre ehemaligen Mitschüler verschmitzt mit der Bemerkung, dass sie Überlebende des Schulsystems seien. Mit dem Abitur habe man nun ein „Ticket voller Möglichkeiten“ in der Hand. Sie schlossen ihre Rede mit einem Zitat von Zitat von Walt Disney: „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“

i Bei der Zeugnisübergabe des Gymnasium Birkenfeld wurden die besten Absolventen besonders geehrt. Hans-Georg Heck

Stufenleiter Christian Wagner ließ in seiner Ansprache die letzten zweieinhalb Jahre Revue passieren. Er karikierte humorvoll seine Erlebnisse mit der Stufe. Dabei fungierte er nicht nur als Lehrer und Organisator, sondern stellenweise auch als Therapeut für seine Schützlinge. Wagner wünschte „seiner Stufe“, mutig zu sein und weiter zu wachsen. Symbolisch dafür stand der Baum, den Wagner seiner Stufe schenkte. Die Einladung zum nächsten Treffen, um den Baum gemeinsam zu pflanzen, folgte prompt.

Jonas Bickler, Jakob Schick und Jara Stoffel sprachen im Anschluss für ihren Abiturjahrgang. Auch sie wussten von lustigen Anekdoten zu berichten. Sie griffen ihr Abimotto „Mit mächtig viel PS durchs Abitur“ auf. Nach dem Erhalt der Allgemeinen Hochschulreife seien sie nun mit einem Neuwagen auf der Autobahn und könnten selbstständig und frei fahren. Für die Zukunft wünschten sie sich, dass das nächste Kapitel ihres Lebens genauso unvergesslich sein möge wie ihre Schulzeit. Ein herzlicher Dank ging an Stufenleiter Christian Wagner für sein großes Engagement in den letzten zweieinhalb Jahren.

Buchpreise für besonders verdiente Schüler

Musik: Kira Bohrer, Philosophie/Ethik: Melanie Brandt, Deutsch: Melanie Brandt, Deutsch Scheffelpreis: Kati Martin, Englisch: Kati Martin, Katharina Schäffer und Alice Salomon, Sozialkunde: Jakob Schick und Robin Schmidt, Biologie: Hannah Steigner, Chemie: Tim Luca Frank, Shengxi Jin und Levi Wittmann, Latein: Jara Stoffel, Physik: Jara Stoffel, Mathematik: Jara Stoffel und Fabian Welker, Informatik: Shengxi Jin, GEW: Alexandra Kisakow und Laura Vasilev, Geschichte: Hannah Weinß, Religion: Hannah Weinß, Erdkunde: Fabian Welker, Buchpreis der Ministerin: Lilly Wasmund, Sonderpreis für besondere Leistung: Jara Stoffel

Danach überreichte Schulleiter Tino Schmitt den Abiturientinnen und Abiturienten das Reifezeugnis der Allgemeinen Hochschulreife und ihre Auszeichnungen für besondere Leistungen in den einzelnen Fächern und für ihr soziales Engagement. Stufenleiter Christian Wagner und Oberstufenleiter Frank Diversy überreichten Rosen und gehörten auf der Bühne zu den ersten Gratulanten. Musikalisch umrahmt wurde die kurzweilige Feier mit Ennio Morricones „Cinema Paradiso“, das Abiturient Daniel Wang als Solo auf der Violine spielte sowie von der Schulrockband „Twenty2s“ (Lena Biers, Marlon Faller, Philipp Kandels und Leni Sohns), die für ihre ehemaligen Mitschüler „An Tagen wie diesen“ von der deutschen Band „Die Toten Hosen“ spielten. Die Formation „Liminal Daydream“ mit Merlin Engel, Yves Müller und Zixuan Zhuang rundete die gut zweistündige Abiturfeier mit „Be quiet and drive (far away)“ von den „Deftones“ ab. Mit den Bildern der Stufe, musikalisch begleitet von Zixuan Zhuang am Klavier, verabschiedete sich der Abiturjahrgang 2025 von seiner Schule. Danach ließen Abiturienten, Eltern und Lehrer den Nachmittag bei einem Glas Sekt in der Cafeteria des Gymnasiums ausklingen.

Alle Abiturienten auf einen Blick

Jonas Bickler, Alwin Forat, Jonas Keppen (alle Baumholder), Katharina Michelle Schäffer (Berglangenbach), Kira Emmerich, Laura Vasilev, Alexandra Kisakow, Zoe Alea Lex, Alina Schilling, Maja Wagner, Valentin Michael Christoph Deynet, Mirkan Kismetli, Daniel Moch, Max Leon Hincha, Milan Jan Korb, Jonah Alexander Shealy, Fabian Welker (alle Birkenfeld), Alexa Ellen Justina Arndtz, Emily-Luise Weis (beide Börfink), Neele Sophie Herzig, Joel Michele Ohlmann, Tim Luca Frank, Shengxi Jin (alle Brücken), Kiara Ruppenthal (Dambach), Jara Stoffel (Dienstweiler), Konstantin Lingner (Ellweiler), Amara Sophie Justen (Föhren), Elias Forat (Fohren-Linden), Finn Martin Kley (Gimbweiler), Alice Salomon, Emely Marie Müller (beide Gollenberg), Levi Maximilian Wittmann (Heimbach), Nico Ackermann, Kennet Kohn, Daniel Lucas Wang (alle Hoppstädten-Weiersbach), Dana Lea Laub (Idar-Oberstein),Tim Luca Bier (Kronweiler), Nele Bleich (Meckenbach), Milena Kollmann, Larissa Roth, Hannah Steigner, Robin Noah Schmidt (alle Nohfelden), Hannah Weinß, Lilly Wasmund, Felix Karl Otto Kley (alle Oberbromach), Sophie Reis (Reichenbach), Maja Anastasia Kretsch (Rimsberg), Aliya Martha Rodens, Anna Rothfuchs (beide Rückweiler), Kira Alani Bohrer, Jakob Nikolaus Schick (beide Ruschberg), Kati Michelle Martin, Oskar Kupke (beide Schmißberg), Melanie Brandt (Siesbach) und Julius Hegewald (Wilzenberg-Hußweiler)