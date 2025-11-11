Problemgebiet Schlossberg Alle Parteien sind sich einig: Es muss was geschehen 11.11.2025, 18:00 Uhr

i Schlimm sieht es derzeit in der Straße "Am Berg" aus, wo die Stadt leerstehende Häuser hat abreißen lassen. Betonfundamante und Mauerreste sind derzeit keine Zierde. Hosser

Eindrucksvoll hatte Stadtplaner Hugo Kern in der Sitzung des Bauausschusses die Situation am Schlossberg und in der Fußgängerzone Oberstein skizziert und schnelles Handeln gefordert: Es sei eher fünf nach als vor zwölf. Das führte zu Diskussionen.

Leerstände, Müllberge, Lärm, Schmutz, verärgerte Anwohner: Für Stadtplaner Hugo Kern vom Büro Kernplan in Illingen/Saar gibt es eigentlich nur noch einen Weg aus der verfahrenen Situation am Schlossberg und in der Fußgängerzone Oberstein: Eine Entwicklungsgesellschaft muss her, in der private Investoren gemeinsam mit der Stadt leerstehende und freiwerdende Gebäude ankaufen und mittels Fördergelder geordnete Strukturen herstellen, zeichnete er in ...







