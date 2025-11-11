Alle Parteien sind sich einig: Es muss was geschehen

Eindrucksvoll hatte Stadtplaner Hugo Kern in der Sitzung des Bauausschusses die Situation am Schlossberg und in der Fußgängerzone Oberstein skizziert und schnelles Handeln gefordert: Es sei eher fünf nach als vor zwölf. Das führte zu Diskussionen.
Leerstände, Müllberge, Lärm, Schmutz, verärgerte Anwohner: Für Stadtplaner Hugo Kern vom Büro Kernplan in Illingen/Saar gibt es eigentlich nur noch einen Weg aus der verfahrenen Situation am Schlossberg und in der Fußgängerzone Oberstein: Eine Entwicklungsgesellschaft muss her, in der private Investoren gemeinsam mit der Stadt leerstehende und freiwerdende Gebäude ankaufen und mittels Fördergelder geordnete Strukturen herstellen, zeichnete er in ...