Familientag in Idar-Oberstein Alle hatten im Stadtpark viel Spaß bei Sport und Spiel Hannah Lippe 04.10.2026, 11:00 Uhr

i Kleine und große Skater, Roller-, Inliner- und Fahrradfahrer konnten sich auf der Anlage im Idar-Obersteiner Stadtpark austoben. Hannah Lippe

Beim Familientag im Idar-Obersteiner Stadtpark war für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen einiges geboten. Sie konnten sich auf der Skateanlage austoben, schminken lassen oder Sportgeräte ausleihen.

Beim Familientag im Stadtpark in Idar-Oberstein kamen bei bestem Wetter mehr als 200 Besucher zusammen. Besonders viel Betrieb herrschte an der Skateanlage, die zu Beginn des Festes zunächst den Kindern unter acht Jahren vorbehalten war. Anschließend konnten sich ältere Kinder und Erwachsene bei einem offenen Skateworkshop ausprobieren.







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