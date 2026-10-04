Familientag in Idar-Oberstein
Alle hatten im Stadtpark viel Spaß bei Sport und Spiel 
Kleine und große Skater, Roller-, Inliner- und Fahrradfahrer konnten sich auf der Anlage im Idar-Obersteiner Stadtpark austoben.
Kleine und große Skater, Roller-, Inliner- und Fahrradfahrer konnten sich auf der Anlage im Idar-Obersteiner Stadtpark austoben.
Hannah Lippe

Beim Familientag im Idar-Obersteiner Stadtpark war für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen einiges geboten. Sie konnten sich auf der Skateanlage austoben, schminken lassen oder Sportgeräte ausleihen. 

Lesezeit 1 Minute
Beim Familientag im Stadtpark in Idar-Oberstein kamen bei bestem Wetter mehr als 200 Besucher zusammen. Besonders viel Betrieb herrschte an der Skateanlage, die zu Beginn des Festes zunächst den Kindern unter acht Jahren vorbehalten war. Anschließend konnten sich ältere Kinder und Erwachsene bei einem offenen Skateworkshop ausprobieren.
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