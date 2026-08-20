Die Deutsche Bahn plant, bis zum 15. Oktober an allen Bahnhöfen in Deutschland ein generelles Alkoholkonsumverbot einzuführen. Was heißt das für Idar-Oberstein, wo der Bahnhof von vielen als unsicheres „Pflaster“ wahrgenommen wird?
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Kommt schon mal vor: Ein Betrunkener pöbelt durch die Gegend, belästigt Passanten, erzeugt Unsicherheit und Angst. Wäre das Alkoholverbot an Bahnhöfen, das die Deutsche Bahn im Blick hat, eine Lösung für Idar-Oberstein?Die Entscheidung der Deutschen Bahn, den Konsum alkoholischer Getränke auf den von ihrem Hausrecht erfassten Bahnhofsflächen künftig grundsätzlich zu untersagen, ist zunächst eine unternehmensinterne Maßnahme im Rahmen des ...