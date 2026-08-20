Allgemeinverfügung wäre nötig
Alkoholverbot am Bahnhof Idar-Oberstein möglich?
Alkoholverbot am Bahnhof Idar-Oberstein: Wie sehen das die Polizei und die Stadtverwaltung?
Alkoholverbot am Bahnhof Idar-Oberstein: Wie sehen das die Polizei und die Stadtverwaltung?
Hosser

Die Deutsche Bahn plant, bis zum 15. Oktober an allen Bahnhöfen in Deutschland ein generelles Alkoholkonsumverbot einzuführen. Was heißt das für Idar-Oberstein, wo der Bahnhof von vielen als unsicheres „Pflaster“ wahrgenommen wird?

Lesezeit 3 Minuten
Kommt schon mal vor: Ein Betrunkener pöbelt durch die Gegend, belästigt Passanten, erzeugt Unsicherheit und Angst. Wäre das Alkoholverbot an Bahnhöfen, das die Deutsche Bahn im Blick hat, eine Lösung für Idar-Oberstein?Die Entscheidung der Deutschen Bahn, den Konsum alkoholischer Getränke auf den von ihrem Hausrecht erfassten Bahnhofsflächen künftig grundsätzlich zu untersagen, ist zunächst eine unternehmensinterne Maßnahme im Rahmen des ...
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