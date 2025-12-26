Gewaltorgie in Idar Alkohol und Drogen sorgten wohl für die Enthemmung Günter Schönweiler 26.12.2025, 13:00 Uhr

i Symbolbild Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das Landgericht Bad Kreuznach beschäftigt sich weiter mit der Gewaltorgie in Idar. Beim jüngsten Termin wurden die psychiatrischen Gutachten vorgetragen.

Eine wichtige Säule im Strafverfahren wegen versuchten schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl in Idar ist das psychiatrische Gutachten von PD Dr. Ulf Müller (Alzey). Der 47-jährige Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und forensische Psychiatrie hatte beide Angeklagten, einen 41-Jährigen und seinen 43-jährigen Komplizen, exploriert.







