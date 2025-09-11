Die Leiterin des Pflegeheims der Arbeiterwohlfahrt in Baumholder berichtet über ihren Ärger mit der Landespflegekammer und ihre Petition an den Landtag. Mit ihrer Gruppe „Stopp der Pflegekammer RLP“ will sie Änderungen herbeiführen.

In Rheinland-Pfalz formiert sich Widerstand gegen die Landes-Pflegekammer. Auch in Baumholder, wo Alexandra Schug Einrichtungsleiterin im Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt ist. Im SZ-Gespräch erläutert sie, was ihre Beweggründe sind.

Frau Schug, Sie setzen sich gegen einen Zwangsbeitrag der Pflegekammer Rheinland-Pfalz ein. Was sind die Gründe dafür?

Ich hatte im November 2023 eine ganz persönliche Erfahrung mit der Pflegekammer. Damals flatterte mir ein Bescheid ins Haus mit einer Zahlungsforderung von 1741,20 Euro. Da mir dieser Betrag nicht nachvollziehbar war, legte ich Widerspruch ein und bat um Erläuterung, wie der Betrag zustande kommt. Nach einiger Zeit erhielt ich ein weiteres Schreiben, man habe einen falschen Betrag gefordert, ich müsse nur etwa 800 Euro nachzahlen. Auch dem widersprach ich und hörte nichts mehr zu diesem Thema. Weiterhin bezahle ich auch seit diesem Zeitpunkt keine Pflichtbeiträge mehr, habe kürzlich eine Aufforderung erhalten, dieser widersprochen und nichts mehr gehört. Das ist einer meiner größten Kritikpunkte, nämlich die desolate Verwaltung der Kammer.

Und wie ging es weiter?

Ich gründete dann die Gruppe „Stopp der Pflegekammer RLP“ auf Facebook, die mittlerweile 2432 Mitglieder aufweist. Hier findet ein reger Austausch über die Unzufriedenheit mit der Pflegekammer statt. Das Schlimme jedoch ist, dass es zahlreiche Kollegen gibt, die sich aus Angst vor der Kammer der Gruppe nicht anschließen und auch nicht zu den Demos kommen. Weiterhin gibt es die Kritik, dass die Kammer rigoros, per Vollstreckungsbescheiden Beiträge eintreibt. Die Wirtschaftspläne, Grundlage der Berechnung der Mitgliedsbeiträge, sind seit Beginn 2016 nicht rechtskräftig. In den Jahren 2016 bis 2024 sind um die 150 Beitragsbescheide vor Gericht von der Kammer aufgehoben worden, um ein Urteil zu verhindern. Durch die Zwangsmitgliedschaft und somit Erhebung des Pflichtbeitrages haben wir einen Standortnachteil in Rheinland-Pfalz. Pflegefachkräfte wandern in benachbarte Bundesländer ab, denn ein solches Modell gibt es nur hier. Eine weitere Pflegekammer soll in NRW installiert werden, auch da ist die Kritik der Pflegefachkräfte groß. In Bayern wird die Kammer vom Land und nicht von den Mitgliedern finanziert und ist freiwillig. Seit dem 1. Juli gibt es eine Fortbildungsverordnung, ein Punktesystem wie bei der Ärzteschaft, ist nicht leistbar und bezahlbar, da die Arbeitgeber weder freistellen müssen noch verpflichtet werden, die Kosten zu übernehmen. Hier arbeitet die Kammer gegen und nicht für uns.

Welche Reaktion würden Sie sich von der Pflegekammer wünschen?

Zu Beginn im Jahr 2015 war ich sehr begeistert, dass wir eine Pflegekammer, ein Sprachrohr, eine Interessenvertretung bekommen. Ich habe Kollegen motiviert, sich zu registrieren. Jedoch bin ich maßlos enttäuscht, was in zehn Jahren aus der Kammerarbeit resultiert ist. Ich sehe keine positiven Veränderungen im pflegerischen Alltag, eine Berufsordnung und eine Fortbildungsordnung hätten wir nicht gebraucht. Ich wünsche mir von der Pflegekammer eine ernsthafte Interessenvertretung der Pflegefachkräfte. Es gibt viele Baustellen in der Pflege, wie es auch in der von der Pflegekammer in Auftrag gegebenen Studie „Ergebnisse der Umfrage zur beruflichen Situation von Pflegefachpersonen 2025“ vom 28. August dieses Jahres beschrieben ist. Doch stellt die Kammer Forderungen auf, ohne Lösungsansätze zu formulieren.

i Alexandra Schug ist Leiterin des Seniorenzentrums der Arbeiterwohlfahrt Saarland im rheinland-pfälzischen Baumholder. Benjamin Werle

Haben die bisherigen Aktionen was gebracht, gibt es Gesprächsbereitschaft?

Ja, unsere bisherigen Aktionen, die Gruppe auf Facebook, drei Demos und zahlreiche Gespräche mit Politikern, haben was gebracht. Die CDU und die Linke stehen hinter unseren Forderungen, eine Vollbefragung der Pflegefachkräfte in Rheinland-Pfalz durchzuführen und die Struktur der Kammer neu zu organisieren. Die SPD ist noch etwas zögerlich, hat aber auch wahrgenommen, dass die Gruppe der Kritiker immer größer wird.

Wie werden Sie weiter vorgehen, welche Aktionen sind geplant?

Wir sind weiterhin in persönlichen Gesprächen mit den Parteien und Politikern, zuletzt auf dem Landesparteitag der SPD in Idar-Oberstein. Am 13. September findet die nächste Demo in Kaiserslautern statt. Im Mai habe ich eine Petition auf den Weg gebracht, diese hatte mehr als 2800 Unterzeichner. Vor Kurzem wurde sie im Petitionsausschuss beraten, und ich warte nun darauf, einen Termin zu erhalten und im Landtag vorsprechen zu dürfen.

Lassen Sie uns mal praktisch an den Problemen teilhaben. Sie sind die Einrichtungsleitung des Pflegeheimes in Baumholder. Was läuft dort schlechter, weil es die Pflegekammer gibt?

In der von mir geleiteten Einrichtung in Baumholder läuft nichts schlechter, weil es die Pflegekammer gibt, aber es könnte besser laufen, wenn die Kammer sich um die aktuellen Themen der Pflege kümmern würde, Beispiele sind da die Attraktivität des Berufes zu stärken, den Bürokratieabbau voranzutreiben und vor allem den Pflegefachkräften vor Ort Gehör zu schenken. Anstelle dessen drangsaliert die Kammer die Fachkräfte mit Vollstreckungsbescheiden und belastet uns zusätzlich mit einer Fortbildungsordnung. Die Möglichkeiten einer Landespflegekammer sind auch rechtlich sehr begrenzt, da Gesetze im Gesundheits- und Pflegebereich Bundes- und keine Landesgesetze sind.

Und gibt es auch Positives – oder sollte man die Pflegekammer ganz abschaffen?

So wie die Pflegekammer derzeit aufgestellt ist, kann ich nichts Positives hervorheben. Eine unabhängige Vollbefragung aller Pflegefachkräfte zum „Ja“ oder „Nein“ der Kammer würde ich mir schnellstmöglich wünschen. Weiterhin das System wie es in Bayern gut läuft, nämlich eine freiwillige, beitragsfreie Mitgliedschaft. Zwang im Jahre 2025 ist out.