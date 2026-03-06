Messe Idar-Oberstein
Alexander Klein wird Häuptling der Messegesellschaft
Der designierte neue Geschäftsführer der Messe Idar-Oberstein, Alexander Klein (rechts), mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Miroslaw Kowalski.
Karsten Schultheiß/Kreisverwaltung Birkenfeld

Viele kennen den 32-Jährigen als Vorsitzenden der Freilichtbühne Mörschied und Stuntman bei den Karl-May-Festspielen. Nun hat er eine andere Aufgabe.

Die Würfel sind gefallen, Aufsichtsrat und Messeverein haben sich nach vielen Vorstellungsgesprächen entschieden: Vom 1. April an übernimmt Alexander Klein den Posten des Geschäftsführers der Messe Idar-Oberstein (MIO). Viele kennen den 32-Jährigen als Vorsitzenden der Freilichtbühne Mörschied und Stuntman bei den Karl-May-Festspielen.

