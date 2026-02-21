Aschermittwoch bei der CDU Alexander Dobrindt kommt nach Idar-Oberstein Stefan Conradt 21.02.2026, 14:00 Uhr

i Die Protagonisten und der Hering: Die CDU-Kandidaten am 22. März, Stephan Dreher (links) und Frederik Grüneberg, werden in diesen Wochen stark von Julia Klöckner unterstützt. Annika Scheidt/Büro Klöckner

Die CDU-Kandidaten am 22. März, Stephan Dreher und Frederik Grüneberg, werden derzeit stark von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner unterstützt, die am politischen Aschermittwoch sogar den Termin mit Bundeskanzler Merz in Trier ausfallen ließ.

Der Aschermittwoch steht in der Politik für Attacke. Das hat Tradition in Deutschland – nicht nur in Bayern. Auch im Kreis Birkenfeld lädt die CDU seit Jahrzehnten ihre Mitglieder und Freunde zum traditionellen Heringsessen ein – und zu klaren Worten zur Lage in Deutschland, zum eigenen Programm und zu den politischen Gegnern.







