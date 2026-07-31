Update Großbrand Reichenbach
Alarmstufe reduziert, zwei Einsatzabschnitte gelöscht
Das Feuer hinterlässt zwischen Reichenbach und Kronweiler eine Schneise der Zerstörung. In einem letzten Abschnitt kämpfen die E
Das Feuer hinterlässt zwischen Reichenbach und Kronweiler eine Schneise der Zerstörung. In einem letzten Abschnitt kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen Glutnester.
Hosser

Die Einsatzkräfte vor Ort arbeiten unermüdlich weiter – mittlerweile konnte deren Zahl allerdings reduziert werden. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Lukas Klein hofft auf ein Ende des Großeinsatzes noch am Freitagabend. 

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Die Alarmstufe für den Wald- und Flächenbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler ist am Freitagmittag um 12.34 Uhr von 4 wieder auf 3 abgesenkt worden. „Wir konnten im Verlauf des Freitags zwei Einsatzabschnitte abschließen und die Zahl der Einsatzkräfte reduzieren“, sagt der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Birkenfeld, Lukas Klein.
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