Update: Großbrand Reichenbach Alarmstufe 4: Löscharbeiten laufen auf Hochtouren 30.07.2026, 19:35 Uhr

i Flammen haben weite Teile der Vegetation zerstört, die Löscharbeiten laufen noch immer. Hosser

Noch immer kämpfen mehr als 200 Einsatzkräfte gegen die Flammen – die Löscharbeiten bei dem großflächigen Waldbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler laufen weiterhin auf Hochtouren.

Der großflächige Wald- und Vegetationsbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler erstreckt sich aktuell über eine Fläche von rund 10 Hektar, teilt die Kreisverwaltung Birkenfeld mit. Die Löscharbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren: Derzeit sind etwa 220 Einsatzkräfte der Feuerwehren und zahlreicher weiterer Hilfsorganisationen vor Ort im Einsatz.







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