Update: Großbrand Reichenbach
Alarmstufe 4: Löscharbeiten laufen auf Hochtouren
Flammen haben weite Teile der Vegetation zerstört, die Löscharbeiten laufen noch immer.
Flammen haben weite Teile der Vegetation zerstört, die Löscharbeiten laufen noch immer.
Hosser

Noch immer kämpfen mehr als 200 Einsatzkräfte gegen die Flammen – die Löscharbeiten bei dem großflächigen Waldbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler laufen weiterhin auf Hochtouren.

Lesezeit 1 Minute
Der großflächige Wald- und Vegetationsbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler erstreckt sich aktuell über eine Fläche von rund 10 Hektar, teilt die Kreisverwaltung Birkenfeld mit. Die Löscharbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren: Derzeit sind etwa 220 Einsatzkräfte der Feuerwehren und zahlreicher weiterer Hilfsorganisationen vor Ort im Einsatz.
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