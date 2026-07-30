Noch immer kämpfen mehr als 200 Einsatzkräfte gegen die Flammen – die Löscharbeiten bei dem großflächigen Waldbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler laufen weiterhin auf Hochtouren.
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Der großflächige Wald- und Vegetationsbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler erstreckt sich aktuell über eine Fläche von rund 10 Hektar, teilt die Kreisverwaltung Birkenfeld mit. Die Löscharbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren: Derzeit sind etwa 220 Einsatzkräfte der Feuerwehren und zahlreicher weiterer Hilfsorganisationen vor Ort im Einsatz.