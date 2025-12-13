Aktive in Frauenberg wählen Martin Lauer zum Wehrführer

Zwölf von 14 aktiven Feuerwehrleuten der Einheit in Frauenberg kommen zur Wahl des Nachfolgers von Wehrführer René Risch zusammen. Der bisherige Stellvertreter rückt auf. Bei der Wahl des stellvertretenden Wehrführers kommt es zu drei Wahlgängen.
Zwölf der 15 aktiven Feuerwehrmänner und -frauen konnte der scheidende Wehrführer Rene Risch neben dem stellvertretenden VG-Wehrleiter Armin Schneider, VG-Wehrleiter Marco Braun und dem Ersten Beigeordneten Rouven Hebel im Feuerwehrgerätehaus zur Wahl eines neuen Wehrführers begrüßen.