Industriebrand in Kempfeld Akku von Elektroroller fängt Feuer Christian Schulz 19.01.2025, 14:00 Uhr

i Aufgrund des Akkubrands fing auch eine nahestehende Couch Feuer. Hosser

Der Akku eines Elektrorollers geriet am Sonntagmorgen in Brand. Die Einsatzkräfte aus Kempfeld, Asbach und die Feuerwehr Herrstein konnten das Feuer in der Kempfelder Autowerkstatt in kurzer Zeit löschen

Zahlreiche Feuerwehrkräfte wurden am Sonntagmorgen um kurz nach 8 Uhr zu einem Einsatz gerufen. Grund war ein Industriebrand in einer Kempfelder Autowerkstatt. Der Akku eines Elektrorollers war in Brand geraten, und das Feuer hatte auf eine Couch übergegriffen, wie die Feuerwehr mitteilt.

