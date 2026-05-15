Gewalt bei Fahrkartenkontrolle: Aggressiver Schwarzfahrer am Bahnhof Idar-Oberstein
Gewalt bei Fahrkartenkontrolle
Aggressiver Schwarzfahrer am Bahnhof Idar-Oberstein
Bei einer Fahrkartenkontrolle am Bahnhof Idar-Oberstein kam es zu einem handfesten Zwischenfall. Ein junger Mann soll Beamte attackiert haben – Ermittlungen laufen, Zeugen werden gesucht.
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Am Freitag, 15. Mai, kam es gegen 15.40 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im Bereich der Bahnsteige des Bahnhofs Idar-Oberstein. Die Beamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein kontrollierten einen Mann, der im Verdacht stand, ohne gültiges Ticket den Zug zu nutzen.