Gewalt bei Fahrkartenkontrolle Aggressiver Schwarzfahrer am Bahnhof Idar-Oberstein 15.05.2026, 18:24 Uhr

Bei einer Fahrkartenkontrolle am Bahnhof Idar-Oberstein kam es zu einem handfesten Zwischenfall. Ein junger Mann soll Beamte attackiert haben – Ermittlungen laufen, Zeugen werden gesucht.

Am Freitag, 15. Mai, kam es gegen 15.40 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im Bereich der Bahnsteige des Bahnhofs Idar-Oberstein. Die Beamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein kontrollierten einen Mann, der im Verdacht stand, ohne gültiges Ticket den Zug zu nutzen.







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