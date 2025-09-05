Von einem „Hammer-Closing“ sprechen die städtischen Wirtschaftsförderinnen Caroline Pehlke und Sarah Wagner mit Blick auf den Abschluss der After-Work-Partys in Idar auf dem Schleiferplatz. Die insgesamt vierte Veranstaltung dieser Art vor der Winterpause lockte erneut jede Menge Idar-Obersteiner an. Sie trotzten auch dem Regen, es wurde trotzdem ausgelassen gefeiert. DJ KFR alias Flo Reidenbach, ein bekannter DJ aus der Region, sorgte für die passende Stimmung. „Das Format kommt extrem gut an. Die Leute wollen solche Events in der Innenstadt. Wir sind stolz darauf, wie die Veranstaltungsreihe gewachsen ist. Ein Weinstand, Cocktails, ein Pommes-Stand, den die MSS 12 des Göttenbach-Gymnasiums betrieb, Gastronomen, die mitziehen: All das macht uns sehr zufrieden und glücklich“, betont Pehlke.

Auf alle Fälle solle diese Reihe auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Die Finanzierung sei allerdings noch offen. Unklar sei, ob eine Förderung durch das Landesprogramm Innenstadtentwicklung möglich sei. Insgesamt sei man optimistisch, dass sich die After-Work-Partys finanziell stemmen ließen.

i Leckere Drinks gehörten dazu. HOSSER

Und das nächste Fest vonseiten der Wirtschaftsförderung ist bereits in Sicht: Zum Abschluss des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, das sich über drei Jahre erstreckte, lädt die städtische Wirtschaftsförderung für Samstag, 13. September, zum großen Abschlussfest „Citymood & Friends“ ein. Ab 14 Uhr verwandelt sich die Fußgängerzone Idar in eine fröhliche Festmeile, mit kreativen Mitmachaktionen für Familien, Auftritten von Kindern für Kinder und kulinarischen Köstlichkeiten. Mit dabei sind der Zauberer Jakob Mathias, der mit unglaublichen Zauberkunststücken und einer großen Portion Comedy die Zuschauer begeistert.

Darüber hinaus veranstaltet die Musikschule Dezibel eine Mitmach-Show für Kinder und ist mit der Band Happy Tones dabei. Die Cheerleader vom Idarer Turnverein präsentieren ebenfalls ihr Können. Dazu sorgen noch Hüpfburgen und weitere Spielstationen für Begeisterung bei den Kindern. „Citymood & Friends“ soll ein Fest werden, das verbindet, geplant ist ein Tag voller Lebensfreude, Begegnungen und Gemeinschaft für die Stadt und alle, die sie lieben, sagt Pehlke: „Die Akteure, die in den vergangenen drei Jahren mitgeholfen haben, die Innenstädte lebenswerter zu machen, freuen sich auf ein unvergessliches Fest und auf viele Mitstreiter, die diesen Tag und die Zeit darüber hinaus positiv beeinflussen möchten.“ Danach geht es direkt an die Planung des Adventsglühen-Events in Idar.