Birkenfeld. Das erste After-Work-Event der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises Birkenfeld hat am Donnerstag zahlreiche Besucher aus der Region in die Bar und Pizzeria Treibhaus in Birkenfeld gelockt. Rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft seien laut Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Einladung gefolgt. Mit der Resonanz sei die WFG rundum zufrieden, teilt die Gesellschaft mit und bezeichnet den Abend als „gelungenen Auftakt“. Ziel der Veranstaltung sei der WFG zufolge gewesen, Interessierte aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft zusammenzubringen.

Ein Vorhaben, das wohl geglückt sei: „Die Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um in lockerer Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu pflegen“, heißt es von der WFG. Seitens des Treibhauses hätten Antipasti, Pizza und ein breites Getränkeangebot für einen genussvollen Rahmen gesorgt.

Für Unterhaltung waren dabei nicht allein die Gäste untereinander zuständig. Musiker Franz Raab lockerte mit einer bunten Farbpalette an Songs die Stimmung weiter auf. Die Livemusik habe den Geschmack des Publikums getroffen und so wesentlich zur positiven Atmosphäre des Abends beigetragen, teilt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit.

„Die Rückmeldungen waren durchweg positiv und ein gelungener Auftakt für ein neues Veranstaltungsformat in Birkenfeld“, sagt Christina Biehl, Geschäftsführerin der WFG. Aufgrund des starken Zuspruchs sei bereits eine Fortsetzung geplant: Das nächste After-Work in Birkenfeld findet am 21. August 2025 in Kooperation mit Calvin’s Burger & Schnitzel House statt. Auch hier soll es wieder Livemusik geben. Der Act für den 21. August stehe allerdings aktuell noch nicht fest, teilt die WFG mit. Mit Sicherheit freuen könnten sich Interessierte aber wieder auf ein breites Angebot an Essen und Getränken, darunter auch verschiedenste Cocktails. red/nhe