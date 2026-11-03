Debatte in Idar-Oberstein
AfD versucht es nun im Alleingang und reicht Antrag ein
Die AfD-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat wird den viel diskutierten Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze nun allein in di
Die AfD-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat wird den viel diskutierten Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze nun allein in die Debatte hineintragen.
Christoph Reichwein/dpa

Brandmauer-Debatte, Erweiterung der Stadtspitze, emotionale Stellungnahmen... Wer dachte, in Idar-Oberstein würde Ruhe einkehren, irrt sich. Die AfD reagiert und bringt den kontrovers diskutierten Antrag nun allein – ohne SPD und CDU – ein.

Lesezeit 3 Minuten
Die AfD-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein hat für die Stadtratssitzung am Mittwoch, 25. November, 17.30 Uhr, einen Antrag zur Änderung der Hauptsatzung eingebracht. Darin beantragt die Fraktion, künftig neben dem Oberbürgermeister zwei hauptamtliche Beigeordnete im Stadtvorstand vorzusehen.
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