Brandmauer-Debatte, Erweiterung der Stadtspitze, emotionale Stellungnahmen... Wer dachte, in Idar-Oberstein würde Ruhe einkehren, irrt sich. Die AfD reagiert und bringt den kontrovers diskutierten Antrag nun allein – ohne SPD und CDU – ein.
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Die AfD-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein hat für die Stadtratssitzung am Mittwoch, 25. November, 17.30 Uhr, einen Antrag zur Änderung der Hauptsatzung eingebracht. Darin beantragt die Fraktion, künftig neben dem Oberbürgermeister zwei hauptamtliche Beigeordnete im Stadtvorstand vorzusehen.