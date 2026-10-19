Göttenbach-Aula ist Schauplatz AfD-Treffen und zeitgleich Mahnwache in Idar-Oberstein Vera Müller 19.10.2026, 16:03 Uhr

i Ein Foto der Mahnwache anlässlich des Neujahrsempfangs der AfD in der Messe in Idar-Oberstein. Nun folgt zeitgleich zu einer AfD-Veranstaltung in der Göttenbach-Aula eine erneute Mahnwache. Niels Heudtlaß. NZ

Die AfD im Kreis Birkenfeld lädt zum Bürgerdialog in die Idar-Obersteiner Göttenbach-Aula ein. Zeitgleich gibt es eine Mahnwache als Zeichen für den Schutz demokratischer Grundwerte.

Der AfD-Kreisverband Birkenfeld lädt für Freitag, 23. Oktober, zum Bürgerdialog in die Göttenbach-Aula ein. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neben der Kreisvorsitzenden Claudia von Bohr, Mitglied des Landtags, sprechen die Bundestagsabgeordneten Martin Hess und Nicole Höchst.







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