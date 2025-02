Bundestagswahl VG Birkenfeld AfD erreicht 41,6 Prozent in der Stadt Birkenfeld 24.02.2025, 14:40 Uhr

i Die Wahlzettel sind auch in der VG Birkenfeld ausgezählt. Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl steht fest. Sebastian Gollnow/dpa

Mit leichten Ausreißern schließt die VG Birkenfeld sich bei der Wahl dem Bundestrend an. Besonders auf Stadt und Ortsgemeindeebene gab es jedoch Überraschungen im Wahlverhalten. Hier wird allerdings die Briefwahl nicht eingerechnet.

Auch in der VG Birkenfeld sind die Massen am Sonntag bei dieser als Schicksalswahl ausgerufenen Bundestagswahl in die Wahllokale geströmt. Die Wahlbeteiligung lag bei Urnen- und Briefwahl bei 82,4 Prozent, bei der vorherigen Bundestagswahl 2021 waren es noch 77,6 Prozent.

