AfD-Anfrage: Grundschule Oberstein reagiert

Eine AfD-Anfrage zur Situation an der Grundschule Oberstein gipfelte nun in einem Gespräch vor Ort, bei dem die Schulleitung für Klärung sorgen konnte.
Dirk Rohde, Sprecher der AfD-Fraktion, hatte jüngst im Stadtrat nachgefragt: Er sei von Eltern angesprochen worden, die über die Situation an der Grundschule Oberstein in der Wüstenfeldstraße unglücklich seien. Es gehe um Mobbing, Rangeleien, mangelnde Sauberkeit und weitere Vorfälle, die sogar dazu geführt hätten, dass einzelne Kinder Angst vor dem Schulbesuch hätten.