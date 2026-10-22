Austausch in Idar-Oberstein Ärztliche Versorgung: Julia Klöckner will Ergebnisse Vera Müller 22.10.2026, 10:59 Uhr

i Julia Klöckner hatte die Kassenärztliche Vereinigung RLP, hier Andreas Bartels, nach Idar-Oberstein eingeladen. Der Austausch brachte konkrete Ergebnisse mit Blick auf die ärztliche Versorgung, die vielen Bürgern Sorge bereitet. Philipp Köhler

Hausärzte schließen ihre Praxen, Patienten stehen vor einem Problem: Die angespannte Lage in Idar-Oberstein war nun Thema eines konstruktiven Austauschs in der Idar-Obersteiner Göttenbach-Aula, zu dem Julia Klöckner eingeladen hatte.

Die schlechten Nachrichten der vergangenen Monate mit Blick auf die hausärztliche Versorgung in der Stadt bereiten den Menschen Sorgen und werfen viele Fragen auf. Das wurde bei einer Veranstaltung deutlich, zu der Julia Klöckner, heimische Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin, in die Göttenbach-Aula eingeladen hatte.







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