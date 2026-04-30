Auch das Klinikum Idar-Oberstein forscht intensiv an tiefer Hirnstimulation, kurz THS. Dabei geht es um ein neurochirurgisches Verfahren, das vor allem zur Behandlung von Bewegungsstörungen und psychischen Erkrankungen eingesetzt wird.
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In der Abteilung für Neurochirurgie des Klinikums in Idar-Oberstein werden seit 2007 Patienten mittels tiefer Hirnstimulation operiert. Diese Behandlung kommt für Patienten mit Morbus Parkinson, Dystonien, Tremor (Zittern), verschiedenen psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Zwangsstörungen oder Essstörungen und seltenen Schmerzsyndromen in Betracht.