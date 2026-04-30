Tiefe Hirnstimulation Ärzte aus Idar-Oberstein europaweit am erfahrensten Vera Müller 30.04.2026, 14:00 Uhr

i Frank Hertel (links) und Ali Ahmad, Facharzt Neurochirurgie: Hertel war von 2007 bis 2008 im Klinikum Idar-Oberstein Leiter der neurochirurgischen Abteilung und ist seitdem Leiter der Neurochirurgischen Nationalabteilung Luxemburg im Centre Hospitalier Luxembourg, SHG/Moritz Forster

Auch das Klinikum Idar-Oberstein forscht intensiv an tiefer Hirnstimulation, kurz THS. Dabei geht es um ein neurochirurgisches Verfahren, das vor allem zur Behandlung von Bewegungsstörungen und psychischen Erkrankungen eingesetzt wird.

In der Abteilung für Neurochirurgie des Klinikums in Idar-Oberstein werden seit 2007 Patienten mittels tiefer Hirnstimulation operiert. Diese Behandlung kommt für Patienten mit Morbus Parkinson, Dystonien, Tremor (Zittern), verschiedenen psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Zwangsstörungen oder Essstörungen und seltenen Schmerzsyndromen in Betracht.







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