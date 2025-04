Seit einigen Jahren strebt die Gemeinde Berglangenbach die Ausweisung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in der Nähe des Zinkweilerhofs an. Nun hat der Gemeinderat in seiner Märzsitzung die Aufstellung eines Bebauungsplans für den „Solarpark Berglangenbach“ beschlossen. Parallel hat sich auch der VG-Rat in seiner Sitzung mit der dafür erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplans befasst.

Insgesamt werden knapp 22 Hektar rund um den Aussiedlerhof für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Bau von normalen aufgeständerten PV-Modulen betrachtet – allerdings sollen schlussendlich nur rund 16 Hektar auch bebaut werden, wie Stefan Näher dem Verbandsgemeinderat erläuterte. Nachdem der Ortsgemeinderat am Vorabend das Bebauungsplanverfahren eingeleitet hatte, müsse in einem Zielabweichungsverfahren die Änderung des Flächennutzungsplans angegangen werden, da die Fläche aktuell noch als Vorranggebiet für landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen sei.

FDP-Sprecher spricht von Ausverkauf

Doch auch wenn der Eigentümer des Areals mit dem Bau der PV-Anlagen einverstanden sei, sah Karlheinz Gisch (FDP) dies kritisch. „Wir haben aktuell 13 neue Windenergieanlagen in der Planung und machen nun zusätzlich auf für die Landwirtschaft vorgesehene Flächen zu Photovoltaik“, erklärte er und signalisierte, dass er diesem Antrag nicht zustimmen werde. Stattdessen forderte er eine komplette Überarbeitung des Flächennutzungsplans, um VG-weit klare Rahmenbedingungen für die Nutzung erneuerbarer Energien zu setzen.

Ansonsten befürchtet Gisch eine weitere Zergliederung der Flächen in der VG durch viele unterschiedliche Projektierer. „Die Investoren wohnen nicht in der VG, sie müssen nicht damit leben“, sagte der ehemalige Landwirt und beklagte einen Ausverkauf.

Berglangenbach setzt auf schnelle Genehmigungen

VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser erinnerte daran, dass man vor anderthalb Jahren, im Winter 2023, eine Überarbeitung des Flächennutzungsplans, um VG-weit Eignungsflächen für Photovoltaik zu identifizieren, mehrheitlich abgelehnt habe. Stattdessen plädierte die Mehrheit aus SPD und FWG Dr. Nagel seinerzeit dafür, den Gemeinden größeren Ermessensspielraum, für sich selbst zu entscheiden, einzuräumen. Alsfasser betonte, dass eine grundsätzliche Überarbeitung des Teilplans erneuerbare Energien für die VG aber auch viel Zeit benötigt werde. „Für die Überarbeitung des Flächennutzungsplans gehen Jahre ins Land, und in dieser Zeit würde außerhalb der bereits gesetzten Vorrangflächen kein Projekt genehmigt“, erläuterte er weiter.

Berglangenbachs Ortsbürgermeister Kurt Jenet nahm die anschließende Abstimmung, die das Zielabweichungsverfahren einleitete, bei einer Neinstimme und einer Enthaltung mit Genugtuung zur Kenntnis. „Wir sind inzwischen seit mehr als vier Jahren an dem Projekt, und nun geht es weiter“, erklärte er. Auch wenn man nun noch die Widerstände der Landwirtschaftskammer ausräumen müsse, ist er guter Hoffnung, diese Freiflächen-PV-Anlage realisieren zu können. „Mit dem Grundstückseigentümer ist alles klar“, sagte er. Und für die Ortsgemeinde bringe dieses Projekt zusätzliche Einnahmen, die man gut gebrauchen könne.