Herrstein-Rhaunen Änderungen am neuen ÖPNV-Konzept betreffen auch die VG 30.10.2025, 06:00 Uhr

i In Rhaunen startet die Nationalparklinie bislang auf ihrem Weg durch das Schutzgebiet mit Ziel Neubrücke. Jetzt soll die 890 neu aufgestellt werden. Reiner Drumm. Rd

Leere Busse und hohe Kosten – zwei Jahre nach Einführung steht das ÖPNV-Konzept in der Diskussion. Und damit auch wichtige Verbindungen in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Das sagen die beiden Bürgermeisterkandidaten dazu.

Nachdem sich der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz (Iwuk) des Landkreises für eine Kürzung des ÖPNV-Angebots – gesprochen wird von „Optimierung“ – ausgesprochen hat, gibt es Reaktionen. So beklagt der Betreiber des Campingplatzes Harfenmühle, Timo Koch, in einem Offenen Brief an den Landrat und weitere Politiker, das Ziel dürfe nicht heißen „Keine leeren Busse mehr“, sondern mehr Menschen in diese Busse zu ...







Artikel teilen

Artikel teilen