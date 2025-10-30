Leere Busse und hohe Kosten – zwei Jahre nach Einführung steht das ÖPNV-Konzept in der Diskussion. Und damit auch wichtige Verbindungen in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Das sagen die beiden Bürgermeisterkandidaten dazu.
Lesezeit 3 Minuten
Nachdem sich der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz (Iwuk) des Landkreises für eine Kürzung des ÖPNV-Angebots – gesprochen wird von „Optimierung“ – ausgesprochen hat, gibt es Reaktionen. So beklagt der Betreiber des Campingplatzes Harfenmühle, Timo Koch, in einem Offenen Brief an den Landrat und weitere Politiker, das Ziel dürfe nicht heißen „Keine leeren Busse mehr“, sondern mehr Menschen in diese Busse zu ...