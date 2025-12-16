Besinnlichkeit in Fischbach Adventsmesse im Kupferbergwerk Thomas Brodbeck 16.12.2025, 06:00 Uhr

i Das Licht, der Klang und der rohe Felsen generieren eine besinnliche Atmosphäre, reduziert auf das Wesentliche bei der Adventsmesse im Kupferbergwerk Fischbach. Kein Wunder, dass sich mehr als 80 Besucher zur feierlichen Andacht unter Tage einfanden. Thomas Brodbeck

Das Licht, der Klang und der rohe Felsen generieren eine besinnliche Atmosphäre, reduziert auf das Wesentliche, bei der Adventsmesse im Kupferbergwerk Fischbach. Und dann wurde auch noch das Friedenslicht aus Betlehem überbracht.

Voll von weihnachtlicher Stimmung war der dritte Advent im Fischbacher Kupferbergwerk. Um 11 Uhr begann das Programm am vergangenen Sonntag mit einem Gottesdienst unter Tage. Auch wenn Synodal-Jugendreferent Wilfried Ulrich bereits ein Dutzend Mal eine Messe im Kupferbergwerk gelesen hat, ist es für ihn und jeden Teilnehmer immer wieder aufs Neue ein ganz besonderes Ereignis.







