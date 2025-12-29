Adventskonzert im Schloss Oberstein begeistert Publikum

Stimmungsvolle Klänge und mitreißende Rezitationen: Das Adventskonzert auf Schloss Oberstein verzauberte die Gäste und ließ die Vorfreude auf Weihnachten wachsen.

Beim zweiten Mal beginnt eine Tradition: Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr freuten sich viele Besucher auf das erneute Adventskonzert von Christian Kurtzahn, Tilman Engelhardt und Gabriele Werle auf Schloss Oberstein. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität im Kultursaal wurde das Programm an diesem Tag gleich zweimal hintereinander aufgeführt.

Das Klavierspiel von Kurtzahn wurde diesmal von Engelhardt an Klarinette und Flöte begleitet. Gefühlvoll vorgetragene Rezitationen von Werle verbanden die einzelnen Musikstücke miteinander. Die tief stehende Wintersonne tauchte den Kultursaal am Nachmittag in ein warmes, festliches Licht, während die zweite Aufführung von einem eindrucksvollen Sonnenuntergang begleitet wurde – Adventsstimmung zum Greifen nah.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem englischen Weihnachtslied „The Coventry Carol“ aus dem 16. Jahrhundert. Es folgte eine abwechslungsreiche Auswahl musikalischer Werke: von Kompositionen Johann Sebastian Bachs und Wolfgang Amadeus Mozarts bis hin zu Klassikern wie „Let it snow“ und „Santa Claus is coming to town“. Engelhardt zeigte dabei eindrucksvoll seine Freude an der besonderen Atmosphäre des Kultursaals und an der Nähe zum Publikum. Mit Klarinette und Flöte ergänzte er das Klavier von Kurtzahn feinfühlig und stilsicher. Besonders bei den Improvisationen – unter anderem zu „Have yourself a merry little Christmas“, „I saw three ships“ und „O Tannenbaum“ – wurde deutlich, wie gut sich die beiden Musiker verstanden und ihre Spielfreude miteinander teilten.

Wer Kurtzahn kennt, weiß zudem, dass Mitsingen ausdrücklich erwünscht ist. Bei „Hört der Engel helle Lieder“ und „Fröhliche Weihnacht überall“ brachte sich das Publikum zahlreich mit eigenen Stimmen ein. Den Schlusspunkt setzte im ersten Konzert ein Klezmer-Stück, das Engelhardts Klarinettenspiel noch einmal besonders hervorhob. Im zweiten Konzert bildete „Rudolph, the red-nosed reindeer“ den fröhlichen Abschluss.

Trotz der stilistischen Vielfalt verbanden die durchdachte Abfolge der Stücke und die passenden Rezitationen von Werle das Programm zu einem stimmigen Ganzen. Langanhaltender Applaus belohnte die Darbietenden für ihre Kunst. Kurtzahn verabschiedete die Freunde dieser Konzertreihe mit guten Wünschen in eine ruhige und friedliche Weihnachtszeit.

Nach einem langen Adventsnachmittag mit Kaffee, Glühwein, Plätzchen, Waffeln und vielen Gesprächen nahmen viele Besucher die Botschaft mit, innezuhalten und das eigene Glück bewusster wahrzunehmen. Als schließlich wieder Ruhe auf Schloss Oberstein einkehrte, leuchtete auf der Terrasse eine letzte Kerze – als Zeichen von Licht, Wärme und Frieden. red