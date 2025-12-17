Adventsglühen war wieder ein großer Erfolg

Zwar war die Witterung wenig weihnachtlich, dennoch war die Stimmung beim zweiten Adventsglühen in Idar drei Tage lang prächtig. Und das neue Tassenpfandsystem hat auch funktioniert...
Lesezeit 2 Minuten
Wo Adventsglühen drauf stand, war auch im zweiten Jahr eine gehörige Portion Weihnachtsmarkt drin, vermischt mit den etablierten und beliebten After-Work-Events im Stadtteil Idar. Fazit von Veranstaltern und Besuchern nach drei Tagen: gerne wieder...Dicht gedrängt standen die Besucherinnen und Besucher insbesondere am Donnerstag- und Freitagabend auf dem Schleiferplatz beim diesjährigen Adventsglühen.