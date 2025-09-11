„Wir sind dankbar, dass wir das Glück haben, so als Familie leben zu können, wie wir es uns wünschen.“ Das sagt das Männerpaar Bender aus Idar-Oberstein, das einen kleinen Jungen adoptiert hat und nun ein weiteres Pflegekind hat.

Erst kam der kleine Löwe, nun gehört auch ein kleiner Tiger zur Familie, wie sie die beiden kleinen Jungs liebevoll nennen, um öffentlich auf die echten Namen der Kinder zu deren Schutz verzichten zu können. Jan Bender (26 Jahre) und sein Ehemann Jonas (28) wohnen im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach. Das schwule Paar ist seit April 2000 zusammen und seit Mai 2022 verheiratet.

Die Liebe zu Kindern eint die beiden jungen Männer, die ihre Geschichte seit einigen Monaten regelmäßig unter papas.vom.dorf auf Instagram schildern. Fast 22.000 Follower interessieren sich für die beiden Papas, ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Sorgen und Gedanken.

Jan kommt aus Altenglan, hat dort die Realschule plus besucht und danach eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert. Aktuell arbeitet er als Teamleiter im Projektmanagement in der Automobilbranche. Jonas stammt aus Weierbach, hat das Göttenbach-Gymnasium besucht und anschließend eine Ausbildung im Beamtentum absolviert. Er ist aktuell in Elternzeit.

Ende April hatten die Benders den Gerichtstermin zur Adoption vom kleinen Löwen: „Das war sehr schön und gleichzeitig ziemlich emotional. Wir wurden belehrt, befragt – und auch der Löwe hatte ein kleines Gespräch, in dem er gesagt hat, dass Jan der Papi und ich der Papa bin. Am Ende wurde – fast so, wie man es aus dem Fernsehen kennt – ,im Namen des Volkes‘ das Urteil gesprochen. Vier Wochen später, mit Zustellung des Bescheids, wurde die Adoption rechtskräftig.“

Für das Männerpaar ein sehr bedeutender Schritt: „Natürlich hat sich nichts an der Liebe zum Kind geändert, aber es gibt ein anderes Gefühl der Sicherheit, eine zusätzliche Ebene der Erleichterung. Wir sind sehr froh darüber.“

Die Namensänderung stehe noch aus, da das zuständige Standesamt in Hessen (wegen des Geburtsortes) weitere Unterlagen verlangt hat. Diese haben die Benders inzwischen eingereicht: „Jetzt warten wir, bis der Löwe auch offiziell unseren Nachnamen trägt.“

Ein weiteres großes Thema: „Wir haben uns entschieden, ein zweites Kind aufzunehmen. Wir haben uns sowohl für Pflege als auch für Adoption auf die Listen setzen lassen – im Bewusstsein, dass Pflege deutlich wahrscheinlicher ist. Mitte Juni kamen dann tatsächlich zwei Kindervorschläge nahezu zeitgleich. Nach Gesprächen und etwas Bedenkzeit haben wir uns für ein Kind entschieden. Ende Juni ist der kleine Tiger – damals erst ein Monat alt – als Pflegekind bei uns eingezogen.“

„ Wir freuen uns über jeden Moment mit den beiden.“

Das Männerpaar Bender ist glücklich mit seiner kleinen Familie.

Die Umstellung von einem auf zwei Kinder sei riesig: „Wir gewöhnen uns nach und nach an die neuen Routinen – als Familie zu viert, aber natürlich auch mit Großeltern und Unterstützern im Hintergrund, sodass wir Entlastung haben, wenn wir sie brauchen. Es ist anstrengend, aber wunderschön, und wir freuen uns über jeden Moment mit den beiden. Gleichzeitig achten wir bewusst darauf, dass wir uns als Paar Zeit nehmen, damit wir nicht nur ein gutes Elternteam sind, sondern auch als Liebespaar intakt bleiben.“

Ein organisatorisches Thema bleibt: „Wir können nun Elterngeld beantragen, allerdings ist die Berechnung etwas unfair und benachteiligt Adoptiveltern. Aber immerhin ist es überhaupt möglich, sodass wir uns damit gerade auseinandersetzen.“

Anzeige wegen Unterstellung erstattet

Ansonsten laufe der Alltag weiter: Der Löwe kommt im September in den Kindergarten, Instagram wächst rasant. „Wir freuen uns über den regen Austausch zu den Themen Adoption, Pflege und Elternsein.“ Wie üblich haben die beiden auf Instagram nicht nur positive Rückmeldungen, sondern auch Hater: „Es hält sich aber in Grenzen – ich würde sagen, drei bis fünf Prozent der Kommentare sind Hate. Sachlich-kritischer Austausch ist selten, meistens geht es um die immer gleichen Aussagen wie: ,Biologisch geht das nicht‘ oder ,Die Kinder werden darunter leiden‘.“

Schön zu beobachten: „Unsere Community schaltet sich da sofort ein und reagiert direkt, sodass wir selbst oft gar nicht eingreifen müssen. Den größten Teil regeln unsere Follower quasi schon für uns. Das Einzige, was wirklich eine Grenze überschritten hat, war ein Kommentar mit dem Vorwurf, schwule Paare würden nur Jungs adoptieren, um sie später sexuell zu missbrauchen. Das haben wir zur Anzeige gebracht, da es schlicht eine böswillige und gefährliche Unterstellung ist. Hier warten wir noch auf die Rückmeldung der Polizei.“