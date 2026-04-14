Auf einen Sherry mit Königin Margrethe von Dänemark. Oder Hintergründe zu den Geschichten ums norwegische Königshaus. Ingrid Raagaard kennt sich als Adelsexpertin aus. Aber auch Tragödien wie auf Utøya gehörten zu ihren Themen.
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Die Epstein-Affäre von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit und ihre Folgen für die norwegische Monarchie. Die schweren Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby (29), Mette-Marits Sohn. Der Prozess gegen Anders Breivik, der 2011 Anschläge in Oslo und auf der Insel Utøya verübte.