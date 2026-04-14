Ob Mette-Marit oder Marius
Adelsexpertin aus Kirn: Ganz nah dran an Königshäusern
Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit: Im norwegischen Königshaus kennt sich Ingrid Raagaard, die in Kirn
Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit: Im norwegischen Königshaus kennt sich Ingrid Raagaard, die in Kirn lebt, gut aus.
Ole Berg-Rusten. picture alliance/dpa/NTB

Auf einen Sherry mit Königin Margrethe von Dänemark. Oder Hintergründe zu den Geschichten ums norwegische Königshaus. Ingrid Raagaard kennt sich als Adelsexpertin aus. Aber auch Tragödien wie auf Utøya gehörten zu ihren Themen. 

Lesezeit 4 Minuten
Die Epstein-Affäre von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit und ihre Folgen für die norwegische Monarchie. Die schweren Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby (29), Mette-Marits Sohn. Der Prozess gegen Anders Breivik, der 2011 Anschläge in Oslo und auf der Insel Utøya verübte.

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