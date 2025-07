Manuel Antes hat sein Amt als Ortsbürgermeisters der Gemeinde Achtelsbach niedergelegt. „Ich sah mich leider gezwungen, die Geschäftsführung abzugeben, da sich das Amt für mich nicht mehr mit Familie und Beruf vereinbaren ließ“, teilt Antes auf Anfrage unserer Zeitung die Gründe für seinen Rücktritt mit. Im August 2024 hatte der Achtelsbacher Gemeinderat Antes in das Amt des Ortsbürgermeisters gewählt. Antes hatte bei der Wahl der Kommunalwahl am 9. Juni 2024, zu der er noch ausschließlich für den Gemeinderat und nicht als Ortschef antrat, die meisten Stimmen erhalten. Sein Vorgänger als Ortsbürgermeister, Kai Sohns, war aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten.

Seit Antes Rücktritt zum 31. Mai hat der Erste Beigeordnete der Gemeinde Thorsten Sauerwein kommissarisch die Aufgaben des Ortsbürgermeisters übernommen. „Der weitere Beigeordnete Ole Hübner greift mir bei meinen neuen Aufgaben unter die Arme“, sagt Sauerwein. Alle Projekte, die aktuell in Achtelsbach laufen würden, wie die Modernisierung des Landheims würden nahtlos weitergeführt, fügt er hinzu. Der Gemeinderat sei weiter beschlussfähig, es stehe dem also nichts im Wege.

i Der erste Beigeordnete Thorsten Sauerwein übernimmt vorerst kommissarisch die Aufgaben des Ortsbürgermeisters Thorsten Sauerwein

Sauerwein wird die Amtsgeschäfte in Achtelsbach voraussichtlich bis zum Frühjahr 2026 übernehmen. Dann soll gleichzeitig mit der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März ein neuer Ortsbürgermeister von den Achtelsbacher Bürgern gewählt werden. Dass sich bis zu diesem Zeitpunkt ein Kandidat finde, hält Sauerwein für wahrscheinlich. „Die Aufgaben eines Ortsbürgermeisters sind weitreichend, der Arbeitsaufwand ist hoch und für Berufstätige mit Familie oft schwerer zu vereinbaren. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass sich jemand zur Wahl stellen wird.“ Die Hemmschwelle nach einem Rücktritt aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes, sei allerdings höher, gibt der Erste Beigeordnete zu. Ob Sauerwein sich im Frühjahr selbst für das Amt des Ortsbürgermeisters zur Wahl stellen werde, lasse er derzeit noch offen. „Da ist noch keine Entscheidung in eine Richtung gefallen.“

Sollte sich am 22. März kein Kandidat für den Posten des Ortsbürgermeisters zur Wahl stellen, droht der Gemeinde eine Fremdverwaltung. Der Landkreis würde einen Beamten der Verbandsgemeinde, meist den Verbandsgemeindebürgermeister, mit der Verwaltung der Gemeinde beauftragen. Dieser kann dann nur absolut für das Bestehen der Gemeinde notwendige Dinge, wie die Erstellung eines Haushalts umsetzen. Doch dazu werde es nicht kommen, ist Sauerwein überzeugt. „Eine Zwangsverwaltung wird es in Achtelsbach in keinem Fall geben“, sagt der Erste Beigeordnete.