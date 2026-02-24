Obere Nahe-Fischbachtal
Acht Gemeinden verschmelzen zu neuer Kirchengemeinde
27 Frauen und Männer zählen zum Bevollmächtigtenausschuss der evangelischen Kirchengemeinde Obere Nahe-Fischbachtal, die jetzt v
27 Frauen und Männer zählen zum Bevollmächtigtenausschuss der evangelischen Kirchengemeinde Obere Nahe-Fischbachtal, die jetzt von Superintendentin Jutta Walber (vorne Mitte) in ihr Amt eingeführt wurden.
Günter Weinsheimer

Der neue Verbund für rund 10.000 Christen wurde in einem feierlichen Gottesdienst gegründet, darüber hinaus ein Ausschuss von Bevollmächtigten. Landrat Miroslav Kowalski sprach von einem „Tag des Aufbruchs“.

Lesezeit 1 Minute
Aus den acht Ursprungsgemeinden Bergen, Fischbach/Kirn-Sulzbach, Herrstein, Kirchenbollenbach (ohne die kommunale Gemeinde Dickesbach), Mörschied-Weiden, Niederwörresbach, Trinitatisgemeinde Nahe Oberstein und Wickenrodt entstand zum 1. Januar 2026 die Kirchengemeinde Obere Nahe-Fischbachtal, die jetzt geistliche Heimat für rund 10.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren