Obere Nahe-Fischbachtal Acht Gemeinden verschmelzen zu neuer Kirchengemeinde Günter Weinsheimer 24.02.2026, 09:00 Uhr

i 27 Frauen und Männer zählen zum Bevollmächtigtenausschuss der evangelischen Kirchengemeinde Obere Nahe-Fischbachtal, die jetzt von Superintendentin Jutta Walber (vorne Mitte) in ihr Amt eingeführt wurden. Günter Weinsheimer

Der neue Verbund für rund 10.000 Christen wurde in einem feierlichen Gottesdienst gegründet, darüber hinaus ein Ausschuss von Bevollmächtigten. Landrat Miroslav Kowalski sprach von einem „Tag des Aufbruchs“.

Aus den acht Ursprungsgemeinden Bergen, Fischbach/Kirn-Sulzbach, Herrstein, Kirchenbollenbach (ohne die kommunale Gemeinde Dickesbach), Mörschied-Weiden, Niederwörresbach, Trinitatisgemeinde Nahe Oberstein und Wickenrodt entstand zum 1. Januar 2026 die Kirchengemeinde Obere Nahe-Fischbachtal, die jetzt geistliche Heimat für rund 10.







