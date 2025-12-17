Wirtschaftsplan der VG-Werke Abwassergebühr in der VG Birkenfeld steigt Niels Heudtlaß 17.12.2025, 17:00 Uhr

i Für ihr Abwasser müssen Haushalte in der VG Birkenfeld ab 2026 tiefer in die Tasche greifen. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Ein Minus von rund 100.000 Euro steht unter dem Strich beim Wirtschaftsplan der VG-Werke – trotz der Erhöhung des Abwasserpreises. Auch der Wasserpreis wird in den kommenden Jahren wohl steigen. Grund dafür ist die Beteiligung am Wasserzweckverband.

Die Verbandsgemeindewerke Birkenfeld haben ihren Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 vorgelegt und der Rat der Verbandsgemeinde (VG) hat dem Zahlenwerk zugestimmt. Die Bürger der VG Birkenfeld betrifft dabei direkt die Erhöhung der Abwassergebühr. Statt wie bisher 2,75 Euro pro Kubikmeter (1000 Liter) Wasser zahlen sie ab 2026 2,99 Euro pro Kubikmeter für Schmutzwasser, das vom Haushalt in öffentliche Abwassernetz eingeht.







