Eine halbe Stunde dauerte die Verhandlung eines 37-Jährigen, dem Fahren unter Alkoholeinfluss, Unfallflucht und ein Angriff auf Polizeibeamte vorgeworfen wurde. Trotz zahlreicher Reuebemühungen ging es um seine Reaktion auf die Beamten.

Die Straftaten, die Strafrichterin Laura Schmitt am Amtsgericht verhandelte, erscheinen schnöde Alltagskriminalität zu sein: Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte in Tateinheit mit Körperverletzung und Beleidigung.

Am 17. August 2024, gegen 17.55 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Angeklagte aus der VG Birkenfeld mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 41 und schickte sich an, an einer Engstelle einen Fahrstreifen zu wechseln. Infolge seines erheblichen Alkoholeinflusses mit immerhin 1,58 Promille war er fern jeglicher Fahrtüchtigkeit. So kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von rund 2000 Euro an einem anderen Pkw entstand.

Dem Angeklagten war dabei bewusst, dass er hätte anhalten müssen. Tat dies aber nicht – und flüchtete in Panik, wie er vor Gericht einräumte. Die erwartbaren Konsequenzen waren ihm aus einer früheren Trunkenheitsfahrt bekannt – der obligatorische erneute Entzug seiner Fahrerlaubnis stand bevor. Zu Hause angekommen, wollte er sich vor der Polizei verstecken. Seine damalige Verlobte und heutige Ehefrau versuchte, ihm beizustehen, als zwei Polizisten am Wohnhaus erschienen: Sie gab sich gegenüber der Polizei als die flüchtige Fahrerin aus.

Keine gute Idee, wie ihm später sein Verteidiger, Rechtsanwalt Martin Säzler (Idar-Oberstein), erläuterte. Was dann jedoch folgte, entwickelte sich nach der von Oberamtsanwalt Thomas Gleichmann verlesenen Anklageschrift zu einer besonderen Gefahrennote mit aktuellen Bezügen zur Gegenwart: Die Polizisten hielten nach dem Fahrzeughalter Ausschau und stellten rasch dessen hohe Alkoholisierung fest. Der Angeklagte wollte sich der Mitnahme zur Blutentnahme jedoch verweigern – es kam zum Gerangel mit den Polizisten.

Widerstand oder tätlicher Angriff?

Vor Gericht gingen dabei die Vorstellungen hinsichtlich des nächsten Fehlverhaltens auseinander. Während Verteidiger Säzler und der Angeklagte von einem „eher passiven Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ sprachen, hatte die Staatsanwaltschaft einen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte im Blick. Diese werden einmal in Paragraf 113, andererseits in 114 Strafgesetzbuch (StGB) sanktioniert. Und zwischen beiden Strafvorschriften steht eine deutlich ungleiche Sanktionsmöglichkeit: der Widerstand wird im Grundtatbestand mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe belegt. Deutlich härter fällt eine Bestrafung aus, wenn ein tätlicher Angriff gegen die Beamten gesehen würde: drei Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Den „tätlichen Angriff“ sah jedenfalls die Staatsanwaltschaft. Denn die „passive Verweigerungshaltung“ hatte eine Komponente, die vor wenigen Tagen in Völklingen ein dramatisches Ende fand. Ein 18-jähriger mutmaßlicher Räuber hatte sich in den Besitz der Dienstwaffe eines Polizisten gebracht und einen der drei Beamten mit der erbeuteten Pistole ermordet.

So gefährlich sollte es am damaligen Festnahmeort vor einem Jahr nicht werden. Der Versuch des Angeklagten, sich in Besitz der Dienstwaffe zu bringen, scheiterte. Dennoch war dieser Umstand ein relevanter Fakt in der Rechtsbeurteilung – weiter getragen von der Frage, ob es noch einen alten Eintrag im Bundeszentralregister wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt gibt. Diesbezüglich konnte die Staatsanwaltschaft Entwarnung signalisieren. Nicht aber in der Fortdauer der derzeitigen neuen Sperrfrist. Vor Dezember müsse der Angeklagte sich weiterhin mit dem „Los eines Fußgängers“ abfinden. Es folge zudem die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU), ehe er überhaupt noch einmal ein Kraftfahrzeug steuern dürfe.

Seit einem Jahr ohne Alkohol

Aber dieser Angeklagte hatte ordentlich vorgearbeitet und so Verteidiger Säzler gute Argumente für „Gnade vor Recht“ geliefert. Er lebt seit dem Unfall vor einem Jahr komplett abstinent. Nachweis erbrachte er mittels gutachterlich nachgewiesener Haarproben. Während sich klassisch etwaiger Alkoholkonsum bis zu 72 Stunden in einer Urinprobe nachweisen lässt, setzten Verteidiger und Angeklagter auf einen niedrigen EtG-Wert (Ethylglucuronid). Damit lässt sich in einzelnen Haarabschnitten über Monate jegliches Konsumverhalten mit Blick auf Alkohol sicher beurteilen. Und nicht nur während der letzten drei Tage als Maßstab bei einer Urinprobe. Als Maßeinheit dient dabei ein Milligramm Haar. Den vorgelegten Gutachten nach lag der Wert unter 7 pg/mg – also kein messbar relevanter Alkoholkonsum seit rund einem Jahr.

Genau dies hatte der Angeklagte vor Gericht auch behauptet und sein Verteidiger die andauernde Abstinenz zugunsten seines Mandanten unterstrichen. In der Stille des Gerichtssaals wurde nach der Sondierung erwartbar das „virtuelle Juristenschach“ aufgerufen: Thomas Gleichmann kannte zwar das Nachtatbemühen aus den Akten – komplett geleisteter Schadenersatz am Fahrzeug der Unfallgegnerin, Entschuldigungen gegenüber ihr und den Polizisten, nachgewiesene Alkoholabstinenz, die Gründung einer kleinen Familie mit Kind, erledigte Regressforderung der Haftpflichtversicherung, MPU-Kosten, Geständnis und glaubwürdige Reue.

Rechtsanwalt „kitzelt“ niedrigerer Strafe heraus

Für Gleichmann war der Griff des Angeklagten in Richtung Dienstwaffe aber besonders mit Blick auf den Polizistenmord in Völklingen das Problem. Er sagte: „Polizisten kann man nach solchen Ereignissen nicht mehr verdenken, wenn sie besonders angespannt und energisch reagieren.“ Verteidiger Säzler „kitzelte“ ihm zuvor seinen Antrag heraus („170 Tagessätze zu 45 Euro“), hielt aber selbst 120 Tagessätze für tat- und schuldangemessen.

Und dann war da noch die Einstufung: Widerstand oder tätlicher Angriff? Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung und Beratung mit seinem Mandanten wurde die strittige Situation noch einmal beleuchtet – und die präzise aktenmäßige Schilderung der Polizeibeamten offiziell als Tatsache übernommen. „Wenn das Gericht die fragliche Handlung als ‚tätlichen Angriff‘ übernehmen sollte, dann wird dies akzeptiert“, erklärte der Anwalt. Ziel sei jedenfalls ein rechtskräftiges Urteil, stellte er sein Verhandlungsgeschick ins Schaufenster. Nicht ohne einzelne „Geständnisstufen“ zu zelebrieren: Geständnis, vollumfängliches Geständnis und vollumfängliches Geständnis plus tätige Reue – statt nur seiner „Verteidigererklärung am Verhandlungstag“.

In seinem letzten Wort nannte der Angeklagte seinen damaligen langsamen Einstieg vom „kontrollierten Trinken mit zu vielen Lücken“ in schließlich „unkontrolliertes Trinken“ selbstkritisch einen Fehler. Daher die vollkommene Abstinenz, die ihm auch gesundheitlich gut bekomme. Die Richterin verurteilte ihn nach knapp einer halben Stunde ohne jede Zeugenladung zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 45 Euro sowie weiterem Entzug der Fahrerlaubnis um drei Monate. Das Urteil wurde von Verteidigung wie Staatsanwaltschaft angenommen und ist rechtskräftig. Eine Hauptverhandlung mit zwei Plädoyers und rechtskräftigem Urteil in etwas mehr als einer halben Stunde zu erleben, hat Seltenheitswert.