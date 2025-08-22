Nachdem sich Mettweilers Ortsbürgermeister Jens Kneller im Februar an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) gewandt hatte, um nachzuhören, wie die Straßenbaubehörde den Zustand der Straße bei Mettweiler bewertet, steht nun ein Termin für eine Instandsetzung der Deckschicht fest. Wie Kneller berichtete, sollen rund 800 Meter zwischen dem Ortsschild und Fohren-Linden im Oktober erneuert werden. „Mitte Oktober sollen die Bauarbeiten starten und vier bis sechs Wochen andauern“, erklärt der Ortsbürgermeister.

Nach einem Ortstermin mit Thomas Wagner, dem Leiter des LBM in Bad Kreuznach, im April werden nun Mittel aus dem Programm zur Behebung von Winterschäden genutzt, um die schadhafte Deckschicht in diesem Abschnitt instandzusetzen. Wagner hatte beim Ortstermin erklärt, dass ein gewünschter Komplettausbau der Landesstraße 347 in diesem Abschnitt nicht vorgesehen ist. Im Landesbauprogramm bis 2028 sind hierfür – im Gegensatz zum Ausbau der Landesstraße 169 von Niederalben bis Baumholder – keine Mittel vorgesehen. Kneller ist froh, dass die Arbeiten nach dem Gespräch mit Wagner nun zumindest auf dem am stärksten geschädigten Abschnitt der L347 beginnen werde. „Wir sind zufrieden, dass es doch noch in diesem Jahr angegangen wird“, sagte er. sig